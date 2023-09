Moussa Diaby de retour au PSG, la porte est ouverte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche clairement à faire signer des internationaux français qui brillent. Moussa Diaby, ancien joueur du centre de formation, entre dans cette catégorie et envoie un petit message aux dirigeants parisiens.

Il n’y a pas de la place pour tout le monde au Paris Saint-Germain, et les jeunes du club sont très bien placés pour le savoir. Pendant longtemps, la porte était fermée pour les membres du centre de formation, qui n’ont eu que quelques matchs de Coupe de France dans les jambes avant de partir. Parfois, cela n’a pas fonctionné, mais forcément, quand des joueurs comme Mike Maignan, Kingsley Coman, Christopher Nkunku ou Moussa Diaby explosent, les regrets sont là. Et ils sont réciproques. Dans un entretien à Onze Mondial, l’ailier passé de Leverkusen à Aston Villa cet été, avoue qu’un retour à Paris lui trotte toujours dans la tête, même s’il a signé un contrat longue durée avec le club de Birmingham, alors qu’il a failli rejoindre l’Arabie Saoudite cet été. Mais pour son avenir, l’ailier tricolore reconnait qu’un retour au PSG serait une belle façon de boucler la boucle.

Diaby évoque un retour au PSG

« Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match professionnel au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux pas oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG. Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on ne m’a pas oublié. Les supporters savent que j’ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut aussi dire que je fais de bonnes choses. Si je n’avais pas été bon, on n’aurait pas pensé à mon retour. C’est plaisant à lire et à savoir. Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur », a livré Moussa Diaby, qui a le mérite d’être clair sur sa réponse si jamais les dirigeants parisiens venaient à le rappeler à l’avenir. Pour le moment, à 24 ans et avec une possibilité de grandir encore en Premier League pour rejoindre l’un des ténors du championnat, le pur parisien a du temps devant lui. Mais en voyant la politique du club de la capitale au sujet des joueurs français et internationaux, l’idée d’aller chercher son ancien Titi ne doit pas déplaire aux supporters du Paris SG.