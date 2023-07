Mourinho prêt à aider le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en ce début de mercato estival. Le club de la capitale espère réaliser de nombreuses ventes pour se mettre dans les clous du fair-play financier.

A Paris, l'été promet d'être chaud. Le PSG ne chôme pas sur le marché des transferts et compte bien annoncer très vite les premières recrues. Pour cela, il faudra sans doute attendre la nomination du nouvel entraineur. Les problèmes autour de Christophe Galtier pourraient décaler son départ et l'arrivée de Luis Enrique. Mais les mouvements attendus sont nombreux. En plus des arrivées, le PSG sera attendu concernant les départs. Et ils seront très conséquents, entre ceux qui ont été décevants la saison passée et les retours de prêts. Parmi les joueurs qui devraient quitter Paris on peut citer Mauro Icardi, Leandro Paredes, Carlos Soler, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz ou encore... Renato Sanches.

Renato Sanches, l'AS Roma l'adore

Le Portugais a vécu une saison très compliquée sous le maillot du PSG. Très souvent blessé, l'ancien Lillois n'a pas pu enchainer les matchs et prouver sa valeur dans la capitale. La direction ne semble pas vouloir forcer avec le Lusitanien et une vente est espérée. Heureusement pour toutes les parties, Renato Sanches ne manque pas de prétendants. Parmi les pistes sérieuses, on peut citer l'AS Roma. A l'instar de Georgino Wijnaldum l'été passé, José Mourinho compte relancer Renato Sanches. Selon Gianluca Di Marzio, le Special One adore son profil et le cible comme alternative à Davide Frattesi, qui est toujours la priorité de l’AS Roma au milieu de terrain. De son côté, Renato Sanches parait néanmoins décidé à rester au PSG si le club compte toujours sur lui. Ces dernières heures, le Portugais a posté un tweet équivoque avec les couleurs du PSG accompagné d'un « soon ». Les prochains jours en diront plus pour Sanches, qui aura très certainement une discussion sur son avenir avec Luis Enrique.