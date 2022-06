Scamacca au PSG, un Marseillais tente de bloquer le deal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans le secteur offensif, Luis Campos a fait de Gianluca Scamacca l’une de ses priorités pour le mercato du PSG.

Conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos est au travail afin de bâtir l’effectif de la saison prochaine. Le Portugais va avoir du boulot pour dégraisser et se séparer des nombreux indésirables. Mais son plaisir est surtout de recruter les talents qui viendront renforcer l’équipe à la disposition du futur entraîneur, probablement Christophe Galtier. Au milieu de terrain, Vitinha et Renato Sanches semblent être les deux priorités de l’état-major du PSG. Dans le secteur offensif, c’est aujourd’hui Gianluca Scamacca qui a les faveurs de Luis Campos. Auteur d’une belle saison avec Sassuolo, l’attaquant italien de 23 ans plait beaucoup au Portugais. Interrogé par La Provence, son coéquipier Maxime Lopez a évoqué la potentielle signature de Scamacca au PSG. Et pour le natif de Marseille, qui a bien sûr évoqué le sujet sur le ton de la rigolade, il serait dommage que Scamacca débarque à Paris.

Maxime Lopez évoque la piste Scamacca au PSG

« Quand l’info est sortie, je lui ai écrit. Je lui ai déconseillé d’y aller en rigolant » s’amuse Maxime Lopez dans les colonnes du quotidien marseillais avant de poursuivre sur un ton beaucoup plus sérieux. « Qui je suis pour lui déconseiller ? Pour moi qui suis marseillais, Paris, ça ne me fait pas trop rêver. Mais pour un joueur comme Gianluca qui monte, ça fait rêver de se dire qu’il va peut-être jouer avec Mbappé, Neymar et Messi. Il doit se poser la question. En janvier, il m’avait dit qu’il préférerait rester en Italie. Entre les joueurs du club, les moyens, le confort, beaucoup d’étrangers rêvent d’aller à Paris » a lancé Maxime Lopez, qui sait par ailleurs que Scamacca est également ciblé par la Juventus Turin ou encore l’AC Milan. Le PSG devra donc faire face à une rude concurrence pour le transfert de l’attaquant de 23 ans, indiscutablement l’étoile montante du football italien dans le secteur offensif ces derniers mois.