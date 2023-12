Moscardo pendant 15 ans, le PSG s'offre la star ultime

Dans : PSG.

Ce week-end, pendant que le Paris Saint-Germain se déplacera jusqu'au Havre, Luis Campos ira lui au Brésil. Le conseiller sportif du PSG veut rapidement boucler la signature de Gabriel Moscardo

Rien n’est signé, mais son nom commence à sérieusement faire le buzz du côté du Paris Saint-Germain, il s’agit bien évidemment de Gabriel Moscardo, le milieu de terrain brésilien du Corinthians. Car ce week-end, c’est Luis Campos en personne qui ira voir de plus près le joueur de 18 ans, preuve que l’intérêt du PSG n’est pas fictif. Au Brésil, on n'a aucun doute sur l'avenir européen du milieu défensif. Et la possibilité qu'il rejoigne les champions de France a pris de l'ampleur depuis quelques jours. Même s'il doit encore faire ses preuves au plus haut niveau, Gabriel Moscardo donne des étoiles dans les yeux aux spécialistes du football brésilien. C'est ce que plusieurs journalistes, qui connaissent bien celui qui est international avec les U23 du Brésil, confient dans Le Parisien au moment où Luis Campos est attendu pour assister au match entre le Corinthians et l'Internacional ce samedi soir à la Neo Quimica Arena (Sao Paulo).

Le PSG n'a aucun doute à avoir sur Moscardo

Journaliste pour ESPN Brésil, Raul Moura dit tout le bien qu’il pense qu’il pense Gabriel Moscardo, et n’a strictement aucun doute sur l’avenir flamboyant du jeune milieu de terrain. « Il est le milieu de terrain moderne que toutes les équipes recherchent aujourd’hui. Il est bon au marquage et sans ballon, il a de la poigne, c’est un bon tacleur et il sait aussi dribbler pour sortir de la défense. Surtout, il a de la personnalité. Je pense qu’il sait que son avenir n’est pas dans le football brésilien et qu’il s’y prépare depuis longtemps. Il est considéré comme l’une des grandes révélations du football brésilien en 2023. Il sera certainement un grand joueur en Europe, et l’équipe qui le signera aura un joueur de haut niveau pour les dix ou quinze prochaines années », confie le spécialiste du Corinthians, convaincu sur le Paris Saint-Germain peut faire une énorme opération en signant le milieu de terrain brésilien comparé à Casemiro.

🇧🇷 Je reçois beaucoup de demandes au sujet de Gabriel Moscardo (2005 | Corinthians) au PSG.



J'ai vu une petite dizaine de matchs de ce jeune milieu brésilien que ce soit en Brasileirão ou en Sudamericana.



Joueur vraiment très intéressant par son profil qui n'existe… pic.twitter.com/TxoolfP2Gf — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 2, 2023

Il faut désormais que les deux clubs s'entendent, car Gabriel Moscardo a un contrat jusqu'en 2026 avec son équipe actuelle. Mais le PSG a confiance dans la possibilité de faire signer dès le mercato de janvier le joueur brésilien, même si Chelsea tourne autour de ce dossier. Mais Paris est déjà favorable à payer les 25 millions d'euros réclamés par les dirigeants brésiliens pour céder leur pépite, même si forcément les supporters s'agacent de voir encore un club européen venir faire ses emplettes sans aucune résistance. Après Marquinhos, Gabriel Moscardo pourrait donc être le nouveau prodige du Corinthians à débarquer à Paris.