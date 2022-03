Moins de business, plus de football, Bodmer rêve d'une révolution

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le fiasco connu à Madrid mercredi soir a fait mal au PSG. En dix ans, le club parisien n'arrive pas à aller chercher la Ligue des Champions. Le projet sportif parisien est en question et, pour Mathieu Bodmer, le volet marketing pose problème.

Ce PSG-là avait tout pour enfin réussir sa mission. Des stars à profusion (Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos etc.) côtoient de jeunes talents comme Kylian Mbappé ou Gianluigi Donnarumma. Toutefois, ce n'est pas encore cette année que la Ligue des champions sera présentée au Parc des Princes. La faute à une élimination aussi rageante que regrettable en huitième de finale face au Real Madrid. Malgré les noms présents sur la pelouse, cette défaite n'est que la dernière pierre d'un édifice sportif fragile avec un jeu qui a souvent déçu cette année.

Mathieu Bodmer veut du jeu, pas du business

Le recrutement clinquant des derniers mois n'arrive pas à cacher une réalité : le PSG n'a jamais réglé ses problèmes sportifs, le déséquilibre de son onze et les failles mentales du groupe. Certains pensent même que les arrivées de Messi ou de Ramos ne sont que de la poudre aux yeux pour un club plus attaché à son image de marque qu'à son palmarès. Car, si la coupe aux grandes oreilles est toujours absente des armoires parisiennes, la marque PSG ne s'est jamais aussi bien porté. Mathieu Bodmer fait partie de ces détracteurs.

🗣️🔴🔵 @BODMERmathieu : "Quand tu joues au Parc sans ton maillot domicile, quand on te parle plus de la boutique de Cinquième Avenue (New York) que du match face au Real… Moi perso, ça me rend fou !" #RMCLive pic.twitter.com/GQzPt24I3h — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 11, 2022

L'ancien milieu parisien ne supporte plus les dérives du PSG vers un marketing forcené au détriment du niveau sportif de l'équipe. Dans l'émission Rothen s'enflamme, il a explicité sa pensée. « Trop de monde dans ce club sont dans le marketing, sur l’image du club, sur la vente de maillots. On l’a dit plein de fois. C’est des détails mais quand tu joues au Parc sans ton maillot domicile, quand on te parle plus de la boutique de la Cinquième Avenue (New York) que du match face au Real… Moi perso, ça me rend fou ! », a t-il indiqué. Pour changer cela, il a plaidé pour un renouvellement complet dans les structures du club. Leonardo, Nasser Al-Khelaifi et un bon nombre de cadres de la direction doivent partir pour que le PSG puisse enfin réaliser ses rêves de grandeur.