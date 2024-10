Mohamed Salah trois ans au PSG, le Qatar fonce ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Liverpool à l'issue de la saison, Mohamed Salah attire des convoitises et pas seulement en Arabie saoudite. L’international égyptien fait rêver le PSG, pas effrayé par l’âge de la star des Reds.

Du haut de ses 32 ans, Mohamed Salah reste l’un des joueurs les plus décisifs de Premier League. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, l’international égyptien n’a pas raté le coche en ce début de championnat et cela malgré le départ de Jürgen Klopp et la nomination d’Arne Slot sur le banc de Liverpool. Toujours aussi performant, que ce soit dans le jeu avec une influence importante ou devant les buts, Mohamed Salah arrive cependant en fin de cycle sur les bords de la Mersey, où son contrat expire en juin prochain. Liverpool n’est pas certain de vouloir le prolonger, une aubaine pour de nombreux clubs qui rêvent de s’attacher les services de Mohamed Salah.

Le Paris Saint-Germain en fait partie, si l’on se fie aux informations du Sun. Le tabloïd britannique affirme que le club de la capitale suit de très près la situation de Salah, et l’opportunité de le recruter pour zéro euro en tant que joueur libre commence à faire son chemin dans l’esprit des dirigeants parisiens. Luis Enrique n’est pas un grand fan des stars et de leur caractère assez spécial, mais le renfort d’un joueur tel que Mohamed Salah sur le côté droit de son attaque ne serait pas de trop pour le technicien espagnol et plus encore après sa brouille avec Ousmane Dembélé, dont l’avenir demeure incertain à long terme au PSG.

Le PSG défie l'Arabie Saoudite pour Mohamed Salah

Selon le média anglais, le Paris Saint-Germain estime que Mohamed Salah a encore au minimum trois ans au plus haut niveau et pourrait donc offrir un bail assez long à l’international égyptien afin de le convaincre de rallier la ville lumière. Dans ce dossier, la concurrence va principalement venir d’Arabie Saoudite, où plusieurs clubs courtisent Mohamed Salah avec insistance depuis plusieurs mois. En Europe en revanche, on ne semble pas se bousculer (pour l’instant) pour récupérer l’homme aux 217 buts sous les couleurs de Liverpool.

La question est maintenant de savoir jusqu’où le PSG est prêt à aller financièrement pour terrasser la concurrence saoudienne alors que Mohamed Salah perçoit chez les Reds un salaire déjà colossal estimé à près de 20 millions d’euros par an. Des émoluments XXL qui feraient de Salah le plus gros salaire du vestiaire du PSG, très loin devant les 14 millions d’euros annuels offerts à Ousmane Dembélé.