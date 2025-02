PSG et Vinicius, contact établi ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à l'affût dans pas mal de dossiers au mercato. L'été prochain, le club de la capitale sera notamment attentif à la situation de Vinicius Jr.

Luis Enrique veut plus que jamais des joueurs motivés et impliqués pour venir jouer avec le PSG. L'entraîneur espagnol est très dur à convaincre concernant les profils de joueurs à recruter. Mais il a en revanche des idées bien précises en tête pour renforcer son effectif. L'été prochain, les champions de France devraient une nouvelle fois animer le marché des transferts. Alors que l'avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain, le Paris Saint-Germain prépare ses arrières. Si Lucas Chevalier est apprécié, c'est également le cas d'un certain Mike Maignan. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'international français est une piste ouverte pour le club de la capitale en cas de départ de Donnarumma. Et ce n'est pas tout...

Vinicius Jr au PSG, l'espoir est bien présent

Le journaliste indique aussi que les conseillers de Vinicius ont déjà eu des discussions informelles avec le Paris Saint-Germain, qui suit très attentivement la situation et pourrait passer à l’action si Vinicius Jr ne reçoit pas l’offre de prolongation qu’il espère fortement de la part du Real Madrid. En ce moment, Florentino Pérez continue de soutenir l'ancien de Flamengo en public, mais ne cache pas sa lassitude en prive, et selon la presse espagnol, il serait prêt à accepter une énorme offre cet été. Le PSG a donc sa chance.

A noter que le Brésilien a aussi une offre en or en suspens de la part de l'Arabie saoudite. En tout cas, les champions de France commencent à placer leurs pions dans pas mal de dossiers. Vinicius Jr reste néanmoins une forte tête et une individualité qui prend de l'espace. Pas certain donc qu'il soit totalement Luis Enrique compatible. Le PSG reste le PSG et en cas d'opportunité, difficile d'imaginer le Qatar ne pas tout faire pour récupérer un joueur comme Vini Jr. Qui plus est si cela est pour contrecarrer les plans de l'Arabie saoudite.