Miracle au PSG, Julian Draxler vide son casier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’opération dégraissage se poursuit pour le PSG et le prochain sur la liste se nomme Julian Draxler, en négociations avancées avec Al-Fateh en Arabie Saoudite.

Après avoir trouvé des portes de sortie à Neymar, Leandro Paredes, Renato Sanches ou encore Abdou Diallo, le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre son opération dégraissage de l’été. Layvin Kurzawa ou encore Juan Bernat, Julian Draxler et Hugo Ekitike sont invités à faire leurs valises, tous ces joueurs n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir. Tandis que l’ancien buteur de Reims a de nombreuses sollicitations dans de très bons clubs comme l’AC Milan ou encore Francfort, l’avenir de Julian Draxler devrait s’écrire très loin des prestigieuses compétitions européennes.

D’après les informations de Sports Zone, le club saoudien d’El-Fateh est officiellement entré en négociations avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de l’international allemand, prêté la saison dernière au Benfica Lisbonne. Le club d’Arabie Saoudite est sur le point de formuler une offre « à un prix décent » qui pourrait convenir au club de la capitale française. Ces dernières années, le PSG a principalement galéré à refourguer ses indésirables en raison des salaires colossaux dont ils bénéficient dans la capitale française. Mais cet aspect ne pose pas de problème aux clubs qataris (Diallo) et saoudiens (Neymar, Draxler).

L'Arabie Saoudite propose un beau salaire à Draxler

La preuve, un salaire supérieur à 5 millions d’euros par an a été proposé à l’ancien milieu offensif de Wolfsburg en Arabie Saoudite. Une proposition inespérée pour le Paris Saint-Germain, qui voit là une occasion unique de faire partir cet indésirable avant la fin du mercato. L’accord entre le champion de France en titre et El-Fateh étant quasiment ficelé, la décision finale revient maintenant à Julian Draxler qui doit prendre une décision. Si sur le plan sportif, cette destination ne fait sans doute pas rêver le milieu de terrain allemand, il est presque certain que ce dernier n’aura pas deux offres comme celle-ci sur le plan financier. Et cela va faire pencher la balance en faveur d’un départ en Arabie Saoudite qui fera le bonheur de l’état-major du PSG.