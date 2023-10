Milan Skriniar met déjà une pression énorme sur le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Milan Skriniar est arrivé cet été au PSG après avoir attendu près d'un an. L'Inter a résisté jusqu'à la fin du contrat du Slovaque, lequel avait vite été attiré par le généreux contrat parisien. Cependant, Skriniar ne manque pas de rappeler ses hautes ambitions sportives.

Finie la maison de retraite dorée au PSG. Les Parisiens ont souvent été critiqués pour leurs recrutements de stars vieillissantes, plus concernées par leur salaire XXL que par le projet parisien. Lionel Messi a été pointé du doigt tout comme avant lui Daniel Alves ou Gianluigi Buffon. Leurs rendements n'ont pas été aussi bons que dans leurs clubs de cœur le Barça et la Juventus. Qu'en sera t-il de Milan Skriniar ? Certes le défenseur slovaque n'a que 28 ans mais il a déjà beaucoup donné lors de ses 6 années intéristes. Le confort parisien et son nouveau salaire en hausse vont-ils lui faire lever le pied au PSG ?

Postérité et palmarès, Skriniar veut tout au PSG

Les craintes étaient d'autant plus réelles que le Slovaque a manqué la fin de saison dernière pour une blessure au dos. Pour l'heure, il répond présent avec 11 titularisations en 12 matchs avec le PSG. Ses performances peuvent être meilleures mais son état d'esprit est irréprochable. Cette impression se confirme aussi dans ses prises de parole médiatiques. Skriniar a été interrogé par Marina Lorenzo pour l'album photo de l'émission Dimanche Soir Football. Il y montre toute son envie de réussir au PSG.

😍 Milan Škriniar : "Je veux écrire l'histoire du PSG."#DSF pic.twitter.com/4G0WrqL1N1 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 28, 2023

Quand la journaliste de Prime Vidéo lui demande « la page suivante est encore blanche, quelle photo aimeriez-vous y coller ? », la réponse du défenseur central est limpide. « Ce sera un trophée avec le PSG. Je veux écrire l’Histoire de cette équipe et faire partie de l’Histoire de l’équipe », indique t-il dans l'avant-première de l'interview diffusée dimanche. De quoi rassurer les supporters parisiens qui préfèrent désormais des joueurs aux dents longues plutôt que de simples noms ronflants.