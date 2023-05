Messi mis à l'amende, Al-Khelaïfi prépare les papiers du divorce

Dans : PSG.

Le PSG ne digère pas du tout l'absence de Lionel Messi à l'entrainement ce lundi. Son président Nasser Al-Khelaïfi a pris le dossier en mains et envisage de sanctionner le champion du monde argentin. De quoi grandement compromettre son avenir à Paris, s'il en avait toujours un.

Star mondiale du PSG, Lionel Messi est allé trop loin en zappant un entrainement pour se rendre en Arabie saoudite afin de répondre aux sollicitations d’un énorme sponsor personnel. Le faire alors que Christophe Galtier avait convoqué tout le monde pour la reprise dès le premier jour de la semaine afin de travailler sur ce qui n’a pas fonctionné contre Lorient, cela ne passe dans le club de la capitale. Dans cette fin de saison en roue libre, Nasser Al-Khelaïfi n’accepte pas de se faire marcher dessus de la sorte. Actuellement aux Etats-Unis, le président qatari a décidé de prendre le dossier en mains selon L’Equipe. Il n’a pas du tout apprécié cette initiative personnelle de la part de l’Argentin, qui n’a pas à manquer une séance pour répondre aux exigences d’un sponsor, et d’autant plus quand il s’agit d’un pays avec qui le Qatar est souvent en désaccord même si les relations se sont calmées ces derniers temps.

Repos mardi, Messi revient mercredi

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi envisage tout simplement de sanctionner Lionel Messi, et si ce devait être le cas, ce sera quasiment impossible de garder cela secret, sachant que tout se sait au PSG ces derniers temps. Les fuites dans le vestiaire sont nombreuses et même la causerie de Christophe Galtier à son groupe ce lundi était déjà sur les grands médias et les réseaux dès l’après-midi en ce qui concerne les grandes lignes. La sanction financière est la plus probable, avec la possibilité de supprimer la prime d’éthique qui n’a pas souvent sauté. Et pourtant, Lionel Messi sort souvent du cadre en évitant soigneusement de saluer les supporters à la fin de chaque rencontre, et ce depuis plus d’un an en dehors d’une courte accalmie à la fin de l’hiver.

Une sanction financière ou sportive ?

Pour cette décision qui aura une grande importance sur le plan symbolique, Nasser Al-Khelaïfi veut en tout cas que tout soit très carré, et il va consulter aussi ses supérieurs à Doha pour connaitre la marche à suivre. Car même une infime sanction risque de peser lourd dans les discussions pour la prolongation de contrat de l’Argentin, qui n’est toujours pas totalement exclue officiellement. Car le Barça le courtise, mais n’est pas du tout certain d’avoir les moyens financiers de le faire venir, sans compter sa forme sportive qui est tout de même chancelante sur la deuxième partie de saison. Le PSG est donc à un tournant dans sa relation avec Lionel Messi, mais visiblement, Nasser Al-Khelaïfi n’a plus envie de se laisser marcher dessus par ses plus grandes stars.