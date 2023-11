Messi et Neymar virés, l'erreur fatale du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le PSG a souffert de l’intensité imposée par l’AC Milan. Dans le même temps, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont manqué de justesse technique et de réalisme dans le secteur offensif.

Tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de Milan Skriniar dès la cinquième minute de jeu mais la suite du match a été beaucoup plus compliquée pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse de San Siro mardi soir. L’égalisation de Rafael Leao a enflammé San Siro et en seconde période, le club lombard a fait la différence grâce à un coup de casque magistral d’Olivier Giroud.

Globalement, les joueurs milanais ont imposé une intensité de tous les instants au PSG et c’est principalement sur ce point que le champion d’Italie 2022 a fait la différence. Dans le même temps, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont manqué de justesse technique dans les 30 derniers mètres et n’ont pas été assez tueurs devant les buts de Mike Maignan. Dans ce genre de soirée, on en viendrait presque à regretter les départs de Neymar et de Lionel Messi.

Bien sûr, les supporters n’ont pas abordé le sujet mais Vikash Dhorasoo a osé évoquer le sujet dans son debrief pour L’Equipe. « Là, ils en ont mis ! Et sans jouer trop haut, comme ils l'avaient fait au Parc, ce qui les avait exposés. Ils n'ont pas fait cette erreur-là. Le match était très ouvert, surtout au début. En seconde période, quand Milan a mené, Paris n'a plus du tout été dangereux. Donc je continue de penser que le PSG manque de créateurs au milieu de terrain. C'est super de dire qu'il n'y a plus Neymar ni Messi et que tout le monde court. On a résolu certains problèmes mais on en a d'autres. Et encore, l'équipe continue de souffrir face à de l'intensité » a commenté Vikash Dhorasoo.

Vikash Dhorasoo s'interroge sur l'utilisation de Mbappé

Et lorsque l’on se demande à l’ancien milieu de terrain de l’OL et du PSG si l’étincelle pouvait venir de Kylian Mbappé, le consultant de L’Equipe émet de gros doutes sur l’utilisation du capitaine de l’Equipe de France. « Je me pose des questions sur son utilisation. Il va finir par s'ennuyer sur son côté gauche, à être pris par deux ou trois adversaires à chaque fois. J'ai la sensation qu'avant il avait plus de liberté et qu'il était mieux aidé, alors que là, il faut qu'il se débrouille. Je ne connais pas les consignes de départ, mais il est resté sur le côté, j'ai l'impression qu'on lui fait accepter ça. Il ne bénéficie pas de ce positionnement » estime Vikash Dhorasoo alors que c’est parfois le constat adverse qui a été dressé, à savoir que Kylian Mbappé était plus à son avantage lorsqu’il était dans le couloir plutôt que lorsqu’il était collé à Randal Kolo Muani ou à Gonçalo Ramos dans l’axe. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique va devoir trouver la solution car pour l’heure, le PSG est en grosse difficulté dans les matchs à l’extérieur en Ligue des Champions.