Messi et Neymar sous contrat au Mbappé Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lorsqu'ils ont rejoint le PSG, Neymar et quatre ans plus tard Lionel Messi ne pensaient pas devenir des lieutenants. C'est pourtant désormais le cas, les deux stars ayant compris que le vrai patron était Kylian Mbappé.

Lors du mercato 2017, Neymar avait signé au PSG dans un véritable délire, la star brésilienne du FC Barcelone devenant le plus gros transfert de l’histoire du football, ce qu’il est toujours, avec une indemnité de 222 millions d’euros. Dans le même temps, et là aussi contre un énorme chèque, Kylian Mbappé décidait de quitter l’AS Monaco pour signer au Paris Saint-Germain alors que le Real Madrid lui faisait déjà les yeux doux. L’été dernier, une nouvelle star rejoignait le club français, puisque Lionel Messi, à qui le Barça ne proposait rien, rejoignait librement le PSG, s’ajoutant au duo déjà en place. Avec Mbappé, Neymar et Messi, Mauricio Pochettino pouvait rêver d’un trio magique et d’une association capable de tout renverser en Europe. On connaît la suite, et si la MNM épate en Ligue 1, il est tout de même très clair qu’il n’y a désormais qu’une seule star au Paris Saint-Germain, et c’est Kylian Mbappé. Le joueur français de 23 ans a mis Messi et Neymar à ses ordres, les preuves sont là.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pourtant, tel n’était pas le but initial de Kylian Mbappé, conscient qu’il pouvait apprendre énormément des deux anciens joueurs du FC Barcelone, mais peu à peu la réalité du terrain a parlé et le Tricolore est devenu le boss sur le terrain, ce que Messi et Neymar ont fini par accepter. Et ce n’est pas la première fois que Mbappé inverse ainsi le sens de l’histoire. « Mbappé s’est comporté avec Neymar et Messi un peu comme il avait posé son empreinte en équipe de France, en laissant briller Olivier Giroud et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque avant de prendre à chaque sélection de plus en plus de poids. Dans la capitale, il a d’abord été le bon soldat de Cavani et de Neymar, mais il atteint désormais un niveau qui lui permet de supporter tout le poids d’une équipe, d’en figurer les contours essentiels, de prendre toute la responsabilité », fait remarquer Dominique Sévérac, à qui les statistiques donnent totalement raison concernant le rendement de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Car c’est clair, le PSG a un vrai patron et c’est l’attaquant français.

Messi et Neymar sont au service de Mbappé

PSG's front three today:



6'—Messi assists Neymar's goal

19'—Messi assists Mbappé's goal

71'—Neymar goal

74'—Neymar assists Mbappé's goal



♨️ pic.twitter.com/0OLInXvChF — B/R Football (@brfootball) April 9, 2022

Face à un Neymar dont les blessures et la méforme récurrente ont plombé encore une fois la saison, et un Lionel Messi qui n’est plus la Pulga du Barça, Kylian Mbappé a décidé de prendre les commandes du Paris Saint-Germain et cela se voit puisqu’après son triplé contre Clermont, le Kid de Bondy a atteint la barre des 20 buts marqués cette saison et des 14 passes décisives, rien que ça. De son côté, Lionel Messi a adressé 6 de ses 13 passes décisives à Kylian Mbappé, tandis que Neymar en est lui à 3 sur 7. Les deux stars ont bien compris que leur coéquipier français était tout simplement devenu le meilleur footballeur du monde et qu'il était judicieux de se mettre à son service plutôt que de vouloir tirer la couverture à soi. Une réaction intelligente qui devrait profiter au PSG la saison prochaine...si Kylian Mbappé ne décide pas de signer au Real Madrid, ce qui est évidemment une autre histoire.