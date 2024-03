Messi et Neymar, le PSG est tellement bien sans eux

Dans : PSG.

Malgré quelques critiques, notamment pour sa gestion récente de Kylian Mbappé, Luis Enrique est aujourd’hui l’homme fort du PSG et personne ne le conteste, ni Luis Campos ni Nasser Al-Khelaïfi.

Successeur de Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Enrique s’est imposé en l’espace de quelques mois comme l’élément central du projet parisien. Le jeu de l’équipe laisse parfois à désirer et la gestion de Kylian Mbappé aussi mais le coach espagnol a une ligne directrice et il s’y tient. Tous les joueurs sont logés à la même enseigne, les égos ne prennent pas le dessus sur le terrain et chacun semble enfin tirer dans le même sens. Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’importance prise par Luis Enrique au sein du PSG.

Vitinha libéré par le départ de Messi ?

« On peut ressentir une vraie cohésion et une vraie énergie. C’est une jeune équipe avec beaucoup moins d’ego que par le passé. Cela contribue à avoir un PSG uni » indique un proche du club, ravi de l’ambiance instaurée par Luis Enrique. Et pour beaucoup, cette petite phrase est aussi une pique à l'encontre de Neymar et Messi, partis l'été dernier et qui ne manquent pas trop dans le jeu collectif et la cohésion. Il suffit de voir comment Vitinha, qui était soupçonné d'être le souffre-douleur de l'Argentin, s'éclate depuis qu'il a retrouvé de la confiance.

Malgré quelques petites polémiques ces dernières semaines comme la gestion de Kylian Mbappé après les remplacements de la star française à l’heure de jeu puis à la mi-temps contre Rennes et Monaco, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a bénéficié d’un soutien sans faille de la part de sa direction et c’est sans doute ce qui le différencie de ses prédécesseurs.

Luis Enrique, indiscutablement l'homme fort du PSG

Luis Enrique peut tout se permettre au PSG sans être tancé par Nasser Al-Khelaïfi ou par le Qatar. Le quotidien francilien indique d’ailleurs que la cohésion entre Luis Enrique, Luis Campos et le président du club parisien est totale et que le climat est serein. « Ce sont trois hommes aux forts caractères, mais la cofinance qu’ils s’accordent amène de l’apaisement autour de la situation de Luis Enrique. A tel point qu’en interne, l’Espagnol est considéré comme le personnage principal du PSG » écrit Le Parisien. Les joueurs sont donc prévenus, ils n’ont pas intérêt à se mettre Luis Enrique à dos. Car de son côté, le coach de 53 ans est indiscutablement le boss du Paris Saint-Germain cette saison sans Neymar et Messi, où l'entraineur semble soudainement avoir retrouvé tous les pouvoirs.