Messi est parti, ce joueur du PSG a sauté de joie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une passe décisive mardi contre le Borussia Dortmund, Vitinha est un joueur essentiel aux yeux de Luis Enrique et qui retrouve de sa superbe depuis les départs du PSG de Neymar et de Lionel Messi.

Titulaire aux yeux de Christophe Galtier la saison dernière dans la plupart des matchs, Vitinha n’a pas eu le rendement espéré pour sa première saison au Paris Saint-Germain après son transfert en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros. Cet été, l’effectif parisien a bien changé et la question d’un départ s’est posée pour Vitinha. Très vite, Luis Enrique a néanmoins fait savoir à ses dirigeants et à l’international portugais qu’il comptait sur lui et qu’il n’était pas question de le voir partir, encore moins après le départ très vite acté en interne de Marco Verratti à ce poste de milieu relayeur.

Ohhh l'action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩



L'enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

A en croire les informations de L’Equipe, les départs de Neymar mais surtout de Lionel Messi ont été une vraie délivrance pour Vitinha. Et pour cause, le sextuple Ballon d’Or argentin a parfois été très dur avec le milieu de terrain portugais au point de lui briser totalement la confiance. Le quotidien national rapporte que Lionel Messi aurait notamment lancé la phrase suivante à l’égard de Vitinha au cours d’une séance d’entraînement au Camp des Loges : « Non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal ».

Le départ de Messi a libéré Vitinha

De quoi sérieusement toucher Vitinha, en manque de confiance le plus total la saison dernière et totalement paralysé par la présence de joueurs tels que Neymar et Lionel Messi. Avec ces deux départs, compensés par les arrivées de joueurs beaucoup plus faciles à vivre comme Kang-in Lee, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, Vitinha vit une véritable renaissance dans la capitale française. Pour le plus grand plaisir de Luis Enrique au vu du début de saison du Portugais, auteur d’un match brillant contre le Borussia Dortmund mardi soir en Ligue des Champions au point de recevoir le trophée honorifique d’homme du match, chose suffisamment rare pour être soulignée pour un milieu de terrain non-buteur.