PSG : Icardi heureux à Paris, c’est faux

Alors qu’il a exprimé il y a plusieurs jours sa volonté de s'inscrire dans la durée au PSG, Mauro Icardi mentirait et rêverait d'un retour en Italie, chez son ancien rival.

Un an après son transfert officiel au PSG, en provenance de l’Inter pour 50 ME, Mauro Icardi est déjà annoncé par plusieurs médias sur le départ. Après une saison plutôt intéressante en prêt, l’attaquant argentin n’a pas vraiment convaincu sur l’exercice 2020-2021. Auteur de 13 buts et 6 passes décisives, Mauro Icardi a surtout déçu en Ligue des champions. Sa prestation au retour contre Manchester City ne pousse pas forcément Mauricio Pochettino et Leonardo à le retenir. Sa femme, qui est aussi sa représentante, Wanda Icardi, souhaiterait le faire revenir en Italie. Pourtant, l’ancien buteur de l’Inter dénonçait des « fake news » à la fin du mois de mai sur Instagram : « Ma famille et moi sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Je suis fier que d’autres équipes s’intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris », assurait Mauro Icardi. Le Corriere Della Sera balance ce jeudi que le joueur du PSG ment.

La Juventus, sa destination préférée

Selon le média italien, les propos de Mauro Icardi ne sont qu’une « façade ». L’ancien joueur de la Sampdoria veut en fait retourner en Serie A, où il a réalisé de très belles saisons entre 2013 et 2019. L’Argentin est même prêt à trahir son ancien club, où il était capitaine, l’Inter. Sa priorité est en effet la Juventus, elle-même à la recherche d’un attaquant. Le Corriere Della Sera apprend également que le transfert de Mauro Icardi est lié à un éventuel départ de Cristiano Ronaldo. Si la star portugaise reste, l’équipe de Massimiliano Allegri devra se tourner vers un « 9 » moins cher. L’attaquant de l’AS Rome, Edin Dzeko, pourrait alors être une solution.