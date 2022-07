Message reçu, Neymar veut quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Devenu indésirable au sein du nouveau projet, Neymar a compris le message du Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu, sans doute vexé, accepte l’idée de quitter le champion de France et laisse son agent lui trouver une porte de sortie.

A plusieurs reprises depuis son arrivée en 2017, Neymar a tenté de quitter le Paris Saint-Germain, sans succès. Le Brésilien a toujours été retenu lorsqu’il a émis le souhait de retrouver le FC Barcelone. Mais cet été, la situation s’est totalement inversée. C’est maintenant la direction qui souhaite absolument pousser le meneur de jeu vers la sortie. Il faut dire que Neymar, outre ses blessures récurrentes, a souvent déçu sur le terrain.

Dans un entretien accordé à « Marca », Nasser al-Khelaïfi n'a pas vraiment clarifié sa position vis-à-vis de Neymar. Mais la réponse évasive du président du PSG tend à confirmer que le club ne retiendra pas le Brésilien. https://t.co/Hhb62DAQUq pic.twitter.com/PdWw2S1ClS — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

Ce n’est pas un hasard s’il a été ciblé par les sifflets du Parc des Princes après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce traitement avait déjà vexé le numéro 10, probablement touché après les récentes déclarations de son président Nasser Al-Khelaïfi. Du coup, Neymar serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Alors que son père aurait démenti cette hypothèse dans la presse brésilienne, le média ESPN affirme que le Parisien a bien la tête ailleurs. Son agent Pini Zahavi chercherait actuellement des solutions, bien que les portes de sortie ne soient pas nombreuses.

Chelsea, la principale solution

Nos confrères citent évidemment Chelsea, dont le nouveau propriétaire Todd Boehly souhaite réaliser un gros coup après son arrivée. Chez les Blues, Neymar retrouverait son ancien entraîneur Thomas Tuchel, mais aussi son ex-coéquipier et compatriote Thiago Silva qui l’a déjà publiquement incité à traverser la Manche. Reste à savoir si Chelsea et ses autres prétendants sont en mesure de s’aligner sur son salaire. Rien n’est moins sûr puisque Neymar, désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027 grâce à une option activable de manière unilatérale, percevrait 43 millions d’euros par an.