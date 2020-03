PSG : Le dossier Pjanic conditionné par Pogba, ça se corse

Dans : PSG.

Sauf surprise, le prochain mercato sera très mouvementé au PSG, qui souhaite notamment se renforcer au milieu de terrain.

Et pour cause, Ander Herrera n’a pas véritablement répondu aux attentes en passant plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains pour sa première saison au PSG tandis que Marquinhos devrait définitivement revenir en défense après le départ de Thiago Silva. Il sera donc nécessaire pour le Paris Saint-Germain de recruter au moins un milieu de terrain supplémentaire lors du prochain mercato et en début de semaine, Tuttosport indiquait que Miralem Pjanic était l’une des pistes privilégiées par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi. Un improbable échange avec Mauro Icardi était notamment évoqué, alors même que l’international argentin est toujours sous contrat avec l’Inter Milan.

En cette fin de semaine, le journal italien apporte de nouvelles informations dans ce dossier extrêmement complexe à bien des égards. Visiblement, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir s’armer de patience s’ils tiennent absolument à recruter Miralem Pjanic puisque le départ du Bosnien ne sera validé par la Juventus Turin qu’en cas d’arrivée d’un certain Paul Pogba, très désiré par les dirigeants de la Vieille Dame. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021, le champion du monde français figure également dans le viseur du Real Madrid et pour l’heure, un départ pour la Juventus Turin est encore bien utopique. Ce qui complique, par effet domino, le dossier Miralem Pjanic au PSG. Bien consciente de la valeur de l’ancien Lyonnais, sans conteste l'un des meilleurs milieux de Série A depuis deux ans, la Juventus ne vendra pas Pjanic si aucun joueur de niveau équivalent est recruté. L’affaire se corse donc sérieusement pour le Paris Saint-Germain…