Mercato : Neymar veut détruire Cristiano Ronaldo pour signer au Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nasser Al-Khelaifi a beau dire et redire que Neymar sera bien un joueur du Paris Saint-Germain, en Espagne on est persuadé que la star brésilienne souhaite rapidement rejoindre le Real Madrid le plus vite possible. Et si ce n'est pas lors du prochain mercato, le marché des transferts 2019 est également évoqué. Ce dimanche, le journal espagnol Don Balon affirme que le joueur du PSG est prêt à accepter une offre du Real Madrid, mais il aurait tout de même une exigence financière qui pourrait faire hésiter Florentino Perez.

Pour signer au Real Madrid, Neymar Jr souhaite en effet gagner plus que Cristiano Ronaldo, et pas qu'un peu. En effet, l'international brésilien du Paris Saint-Germain souhaite gagner 50ME par saison au Real Madrid, soit pas loin du double de ce qu'empoche actuellement CR7 chez les Merengue ! Et quand on sait l'importance que place Cristiano Ronaldo dans le fait d'être le plus gros salaire du club, il est clair que si le Real Madrid accepte de dépenser autant pour Neymar, alors il sera très dur d'associer les deux stars. Ces informations de Don Balon sont tout de même à prendre avec des pincettes, l'intox étant toujours de mise lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas de Cristiano Ronaldo et de Neymar Jr.