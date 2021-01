Mercato : Messi au PSG, le Qatar a le feu vert !

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino est resté prudent en évoquant le cas Lionel Messi, mais les choses sont désormais claires, le PSG a lancé la bataille pour la star argentine de Barcelone.

Pour sa première conférence de presse comme entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a évidemment été interrogé sur la possibilité pour lui de voir débarquer son compatriote Lionel Messi au mercato d’été. Bien évidemment, l’entraîneur argentin du PSG est resté très prudent, conscient que le sujet était sensible et qu’il ne fallait surtout pas donner du grain à moudre aux rumeurs. Mais la presse anglaise est nettement plus incisive ce mercredi puisque le Sun affirme que Pochettino a été interrogé sur ce sujet par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, et il a donné son feu vert pour lancer la bataille contre Manchester City pour faire signer Lionel Messi, lequel sera libre l’été prochain. Du côté de Doha, l’Emir souhaitait que l’unanimité soit réelle au sein de la direction et du staff technique, car le Qatar est conscient qu’il faudra lâcher quelques dizaines de millions d’euros pour le salaire du sextuple Ballon d’Or.

Messi ce sera le PSG ou Manchester City

Journaliste du tabloïd anglais, Duncan Wright précise que le Paris Saint-Germain et Manchester City sont les deux seuls prétendants pour recruter Lionel Messi, la possibilité d’une prolongation de la star argentine au FC Barcelone étant nulle ou presque. Même le changement de président au Barça ne changera strictement rien dans le dossier Messi qui n’hésite qu’entre le PSG et les Citizens. Compte tenu de l'énormité de ce possible transfert, les différentes parties impliquées dans le dossier Lionel Messi devront être discrètes, mais le Paris Saint-Germain l'a démontré avec Neymar, lorsqu'il s'agit d'avancer ses pions sans se faire remarquer le Qatar est très fort. L'hypothèse de voir Messi au Parc des Princes sous le maillot parisien n'est pas si folle.