Mercato fini au PSG ‍!

Par Corentin Facy

Le PSG a définitivement bouclé la venue de Joao Neves, lequel est attendu ce week-end à Paris pour signer son contrat. Il n'y aura aucune autre recrue sans des ventes d'abord.

Au ralenti depuis plusieurs semaines, le mercato du Paris Saint-Germain a enfin connu une avancée significative mercredi. En effet, un accord total a définitivement été trouvé entre le PSG et le Benfica Lisbonne pour le transfert de Joao Neves. Le milieu de terrain portugais de 19 ans va s’engager dans la capitale française pour un total de 70 millions d’euros bonus compris, une belle opération de la part du champion de France en titre, qui refusait depuis le début des négociations de payer sa clause libératoire de 120 millions d’euros. Dans ce dossier, la volonté du joueur a fait la différence et le PSG peut se féliciter de ne pas avoir cédé au jeu de la surenchère et de ne pas avoir surpayé celui qui a disputé l’Euro 2024.

Le club de la capitale espère désormais enchainer alors que les dossiers Jadon Sancho, Nico Williams ou encore Désiré Doué sont régulièrement évoqués dans la presse. Mais à en croire les informations de L’Equipe, il va désormais sérieusement falloir penser à vendre du côté du PSG pour continuer à recruter. Et le quotidien sportif va même plus loin en affirmant qu’il ne devrait plus y avoir une seule recrue tant qu’il n’y aura pas eu de départ. Logiquement, les regards se tournent en direction de Manuel Ugarte, recruté pour 60 millions d’euros il y a un an et sur qui le PSG ne veut pas perdre un euro.

Le PSG ne veut plus recruter avant d'avoir vendu

Le club parisien réclame une somme similaire pour se séparer de l’international uruguayen, qui intéresse Manchester United. Un prêt payant avec une option d’achat élevée pourrait satisfaire toutes les parties. D’autres joueurs sont invités à faire leurs valises. C’est notamment le cas de Carlos Soler, dont le profil est apprécié par la Real Sociedad. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne seront pas non plus retenus en cas de belle offre. Quelle que soit l’identité des joueurs à partir, la direction du Paris Saint-Germain ne fera plus d’exception et dans un souci d’équilibre financier et de vestiaire, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne valideront plus aucune arrivée sans départ en contrepartie.

Une information pas forcément rassurante pour les supporters parisiens, quand on sait à quel point certains joueurs sont parfois réticents à l’idée de quitter Paris, même lorsqu’ils bénéficient d’un faible temps de jeu.