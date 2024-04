Mercato ‍: 50 ME pour Todibo, le PSG est chaud

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central dans l’optique de la saison prochaine, le PSG rêve de Leny Yoro. Mais le club de la capitale a également un œil sur la situation de Jean-Clair Todibo.

Très intéressé par le profil de Leny Yoro, le Paris Saint-Germain a conscience que la concurrence est énorme sur le dossier du défenseur central de Lille. Liverpool mais aussi et surtout le Real Madrid sont sur les rangs, ce qui rend la tâche de Luis Campos particulièrement difficile pour faire venir l’international espoirs français. Le PSG n’a pas renoncé à la venue de Leny Yoro, mais étudie logiquement d’autres options. L’état-major parisien scrute tous les championnats, y compris celui du Portugal ou certains profils ne laissent pas indifférents à l’instar d'Antonio Silva.

💣#OGCN 🔴⚫🇫🇷

Barcelona, PSG, Chelsea, Manchester United, Arsenal and Liverpool continue to be linked with defender Jean-Clair Todibo.



▫️OGC Nice is waiting for an offer of about 50 million euros for the French defender. pic.twitter.com/CDTO7sOPer — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 17, 2024

Mais la Ligue 1 regorge également de talents et selon le journaliste Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup Jean-Clair Todibo. Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2027, le joueur né à Cayenne a de grandes chances de quitter la Côte d’Azur lors du prochain mercato. Dans ce dossier aussi, la concurrence sera féroce pour le PSG, mais le champion de France en titre fait bel et bien partie des clubs sur les rangs pour s’offrir Jean-Clair Todibo selon l’insider, qui cite également Barcelone, Chelsea, Manchester United, Arsenal et Liverpool.

Nice réclame 50 millions d'euros pour Todibo

Du beau monde pour le défenseur de l’Equipe de France, lequel ne sera toutefois pas bradé par l’OGC Nice qui a bien l’intention de profiter de la situation contractuelle favorable de Jean-Clair Todibo pour en récupérer le plus d’argent possible. La somme de 50 millions d’euros est évoquée pour le joueur de 24 ans, un prix qui semble plutôt logique au vu des derniers départs de défenseurs français vers la Premier League, on pense par exemple à Benoit Badiashile et à Axel Disasi, recrutés pour 38 et 45 millions d’euros par Chelsea au cours des deux dernières années. La question est maintenant de savoir si le PSG sera prêt à investir une telle somme sur Jean-Clair Todibo, malgré la faible expérience du joueur au niveau européen et international.