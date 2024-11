Méchanceté et injustice, ça barde encore au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Cet été, Jocelyn Prêcheur a été remplacé sur le banc de l’équipe féminine du PSG par Fabrice Abriel. Un changement qui n’a pas fait plaisir à Grace Geyoro qui a perdu son brassard de capitaine. La relation entre les deux semble avoir atteint un point de non retour.

Le climat n’est pas détendu au sein de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Durant l’intersaison, Jocelyn Prêcheur a quitté son poste d’entraîneur et c’est Fabrice Abriel qui l’a remplacé. Conséquence, Grace Geyoro, qui était capitaine depuis 2021, a perdu son brassard au profit de Jackie Groenen. Un déclassement que la milieu de l’Equipe de France a du mal à comprendre. Sa relation avec son entraîneur s’est dégradée à tel point qu’elle n’a pas été convoquée lors du dernier match disputé ce week-end contre Dijon (6-1). Abriel a expliqué pourquoi il a décidé de ne pas faire appel à l’une de ses cadres : «On va l’accompagner pour retrouver une place de titulaire. C’est ma décision, c’est pour ça que je suis entraîneur. J’ai ce rôle difficile de sélectionner l’équipe, je n’explique pas tout, tout le temps, médiatiquement, ça reste entre nous. C’est bien détaillé entre nous, il n’y a pas de problème», a-t-il affirmé au micro de Canal+ après le match.

Geyoro ne comprend pas les choix d’Abriel au PSG

🎙️ "Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice."



🔴🔵 Fabrice Abriel, l’entraîneur du PSG féminin, n’a pas convoqué Grace Geyoro lors du dernier match de championnat. Une situation mal vécue par l’ex-capitaine des Parisiennes.https://t.co/3Ll88DpG9w — RMC Sport (@RMCsport) November 26, 2024

Convoquée en Equipe de France par le nouveau sélectionneur Laurent Bonadei, Geyoro (27 ans) va retrouver du temps de jeu. Pour l'Équipe, elle a d’ailleurs glissé un petit tacle à Abriel : «Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice. Je veux être moi, surtout. J’avais hâte. C’est une vraie bouffée d’oxygène. Ici, je peux m’entraîner correctement, m’exprimer, jouer des matchs et prendre du plaisir. Je n’ai pas été préparée (à la perte de son capitanat), on ne m’a pas expliqué. Je l’ai vécu difficilement, je ne peux pas dire que cela ne m’a pas impactée sur le moment car cela faisait plusieurs saisons que je portais ce brassard avec joie, fierté et honneur». Une querelle qui ne reste pas sans conséquence pour le collectif. Le PSG a échoué à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions en début de saison après avoir été éliminé en barrages par la Juventus, une équipe qui semblait pourtant largement à sa portée.