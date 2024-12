Mbappé version rap US, il est humilié en plein direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La semaine a été chaotique par Kylian Mbappé, le joueur français du Real Madrid ayant été fracassé après son match contre Liverpool, puis sauvé par différents médias venus à son secours. Mais, ce dimanche, il a pris cher.

On se doute bien qu'à quelques heures du match de Liga entre le Real Madrid et Getafe, Kylian Mbappé avait probablement mieux à faire qu'écouter RMC, et c'est tant mieux pour lui. Revenant sur les performances actuelles de l'attaquant international français, certains participants de l'émission Les Grandes Gueules du Sport n'ont pas été tendres du tout avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Alors que L'Equipe voulait vendredi sauver le soldat Mbappé, tentant de lui trouver des circonstances atténuantes après sa performance désastreuse en Ligue des champions, la radio française n'était pas du tout sur la même longueur d'ondes que le quotidien sportif. Après Marc Madiot, qui estime que Kylian Mbappé ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est Jérôme Pineau qui a mis la deuxième couche.

Mbappé a fait le malin, il le paie

En direct à l'antenne, l'ancien coureur cycliste, consultant habituel de RMC, a tenu un discours très musclé contre Kylian Mbappé. « Cela fait toujours de la peine de voir un jeune garçon dans cet état psychologique. Kylian est un peu perdu, un peu paumé. Mbappé, c'est le gamin qui fait son stage de troisième au Real Madrid, qui rêve de devenir footballeur professionnel et le devient, qui joue à Monaco, à Paris, qui gagne des titres, qui est champion du monde à 18 ans. Il arrive au Real parce que c’est son rêve, et là, terminé. Et là, il ne brille plus, car il n’avait pas de concurrence jusque-là, il était le patron. Ce Mbappé-là me fait un peu pitié, mais il ne me fait pas de peine. Car quand tu es capable d’aller devant la presse et de dire avec beaucoup d’assurance et un boulard pas possible : « tu as l’impression de voir un mec en difficulté ? » ou « t’es pas content, triplé », tu ne peux pas te cacher après quand ça va moins bien. Tu dois assumer cela.

Tu ne peux pas faire le rappeur américain avec les chaînes autour du cou et annuler le concert parce que tu as un problème à la voix. C’est de sa faute, il s’est mis dans cette situation. Il doit se reconcentrer. Kylian Mbappé, c’est une telle entreprise avec papa d’un côté, maman de l’autre, ses affaires, sa présidence à Caen, je ne suis pas sûr que cette décision de se reconcentrer sur le football soit possible pour lui », constate Jérôme Pineau, qui se demande comment le joueur de 25 ans va pouvoir se sortir de cette période très compliquée. Seul Kylian Mbappé a la réponse à cette légitime interrogation.