Mbappé, un aller-retour au Qatar affole Madrid

Par Claude Dautel

Les jours passent et Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. La star française du PSG n'a pas levé la clause qui lui permettait de prolonger automatiquement son contrat d'un an, mais en Espagne, certains pensent que l'Emir du Qatar va tenter sa chance une dernière fois pour contrarier Madrid.

C’est le feuilleton de l’été et ce samedi, c'est encore une fois de Madrid que vient un nouvel épisode. Alors que les Merengue prennent leur temps avant d’éventuellement faire une offre au Paris Saint-Germain d'ici à la fin du mercato pour s’offrir enfin Kylian Mbappé, du côté de Florentino Perez on craint qu’une nouvelle fois l’Emir du Qatar mette son nez dans le dossier et dégaine une dernière offre encore plus monstrueuse que l’an dernier pour conserver le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le retournement de situation de 2021 hante encore les esprits du côté de Santiago-Bernabeu, Tamim ben Hamad Al Thani ayant réussi à convaincre le clan Mbappé de rester avec des conditions financières tellement énormes que le club de la capitale semble les regretter. Tout cela est donc bien présent en 2023, d’autant que l’on prête l’intention au dirigeant qatari de rencontrer très rapidement la maman de Kylian Mbappé de toute urgence à Doha.

💰😱🇫🇷 Ahora mismo todo pasa por la madre de Kylian Lotinhttps://t.co/cWfFbRyBYq — Defensacentral.com (@defcentral) August 4, 2023

Elia Mena, journaliste pour Defensa Central, prétend que Fayza Lamari, qui représente son fils lors des négociations, est prête à une nouvelle fois se laisser tenter. « La mère du crack du PSG a une nouvelle fois été appelée par le Qatar afin de lui faire une proposition irrésistible, laquelle est déjà arrivée aux oreilles du Real Madrid (…) L’Emir a invité Lamari à Doha, il veut parler directement avec la mère de Kylian Mbappé de l’avenir de ce dernier et tenter un accord qui ne semble cependant pas facile. La relation est critique entre les deux parties, mais n’oublions pas qu’en 2022 Fayza était au Qatar et Kylian avait fini par renouveler son contrat », explique le journaliste espagnol, qui est confiant pour le Real Madrid, mais craint tout de même un coup tordu.

L'Emir voulait Mbappé au PSG pendant le Mondial

Pour l'instant, aucune source française n'évoque la venue de l'émir du Qatar à la table des négociations dans ce dossier. Il est vrai que l'an dernier, Tamim ben Hamad Al Thani avait une vraie raison de vouloir conserver coûte que coûte Kylian Mbappé, puisque le Qatar accueillait le Mondial. Mais en 2023 ce motif n'existe plus, et si l'on écoute les propos de Nasser Al-Khelaifi, on voit mal Doha venir contredire ce dernier afin de tenter une ultime manœuvre. Le Paris Saint-Germain est pris au piège de son offre de l'an dernier, et même si Mbappé n'a pas respecté sa parole, ce qui reste à démontrer, l'Emir va probablement rester très loin de toute cette histoire.

Le média espagnol confirme d'ailleurs que même si le Real Madrid a encore des craintes, il ne changera pas du tout sa stratégie décidée de longue date. À savoir soit attendre un an et s'offrir Kylian Mbappé lorsqu'il sera libre, soit faire une offre la plus faible possible au PSG en toute fin de mercato pour recruter celui pour lequel les Merengue étaient prêts à payer plus de 200 millions d'euros en 2022. Et on peut tout de même penser que Fayza Lamari est informée déjà de tout cela, Nasser Al-Khelaifi était lui persuadé que Madrid et le clan Mbappé ont déjà signé un accord dans le dos du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un aller-retour à Doha qui changera les choses.