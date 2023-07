Mbappé suspendu toute la saison, le PSG l'a menacé ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'exclusion de Kylian Mbappé du déplacement au Japon pour la tournée du Paris Saint-Germain prouve que cette fois le club de la capitale ne rigole plus. A en croire The Athletic et Le Parisien, la prochaine sanction pourrait être encore plus terrible pour la star tricolore du PSG.

Nasser Al-Khelaifi a la réputation d’être fort avec les faibles et faible avec les forts. Souvent prêt à cautionner des sanctions contre certains joueurs, le président parisien a laissé faire ses stars, y compris quand elles faisaient n’importe quoi. Mais entre la gestion des excuses de Lionel Messi, suite à son déplacement en Arabie Saoudite, et la décision de priver Kylian Mbappé de déplacement en Asie, le Qatari confirme qu’il veut montrer ses muscles. Cependant, le numéro 7 du PSG est un joueur à l’immense popularité, au talent indéniable et dont le coût financier est monstrueux. Il faut donc avoir un certain courage à se lancer dans une opération dont le but final est soit de faire prolonger le joueur, soit le vendre lors de ce marché des transferts. À en croire Ben Jacobs, Nasser Al-Khelaifi ne va pas se dégonfler.

Mbappé privé de Ligue des champions par le PSG ?

Prenant de court le clan Mbappé et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a donc décidé de se priver de la star pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, prenant le risque de vexer des partenaires. Mais Nasser Al-Khelaifi est prêt à mettre une deuxième couche, à en croire le journaliste de The Athletic. « Le PSG est prêt à exclure Mbappé de la liste transmise à l’UEFA pour la Ligue des champions 2023-2024 s'il reste et ne prolonge pas. Le club espère que Kylian Mbappé va se rendre compte qu'il va vivre une saison difficile s'il attend simplement le Real Madrid l'été prochain. Ce n’est pas idéal non plus avec l'Euro 2024 l'été prochain », rappelle Ben Jacobs. Et cela, sans même parler des Jeux Olympiques de Paris pour lesquels Kylian Mbappé postule, comme d’autres internationaux tricolores qui auront joué toute la saison. Et ce n'est rien comparé à ce que révèle Le Parisien !

L'idée désormais claire du PSG est de mettre une pression totale sur Kylian Mbappé pour qu'il signe une prolongation avec une clause lui permettant de partir en 2024, ou alors qu'il accepte un transfert dès maintenant. Le quotidien francilien révèle ce samedi soir que Nasser Al-Khelaifi a officiellement décidé de pousser le curseur des sanctions encore plus loin. Kylian a été informé que s'il refusait définitivement de prolonger ou de partir, alors le champion du monde 2018 passera toute la saison dans les tribunes. « La direction parisienne a fait savoir à son clan cette semaine que s’il n’acceptait pas de prolonger pour une saison ou d’être vendu cet été, il ne disputerait pas le moindre match avec le maillot parisien cette saison », explique Le Parisien.

Ce samedi, Daniel Riolo, affirmant avoir eu l'entourage de Kylian Mbappé, a expliqué que la star française du PSG était prête à subir une telle sanction brutale. Il faut désormais savoir si, face à la réalité, le joueur de 24 ans mettra ses ambitions de côté pendant une saison ou si finalement, il reviendra à la table des négociations où l'attend Nasser Al-Khelaifi pour en finir avec tout cela.