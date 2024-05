Mbappé s'en va, il annonce la fin du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt terminé. Et le départ du champion du monde français va laisser un grand vide pour pas mal d'observateurs.

Le PSG comptera encore une dernière fois sur Kylian Mbappé ce samedi soir lors de la finale de la Coupe de France face à l'OL. Ensuite, le Français de 25 ans prendra une autre route afin de démarrer un nouveau projet. De quoi bien évidemment laisser un grand vide dans la capitale mais aussi dans le championnat de France. Egalement, certains observateurs ont déjà la rage de devoir faire sans Kylian Mbappé. Ce n'est pas Dominique Sévérac qui dira le contraire, lui qui pense que le PSG perdra de son intérêt avec le départ de l'attaquant tricolore.

Mbappé part, Dominique Sévérac pleure

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour Le Parisien, le journaliste est en effet revenu sur l'histoire entre Mbappé et le PSG. Très amer, il avoue également ne plus comprendre la stratégie parisienne : « Face au vertige, la peur du vide domine. Que deviendront nos soirs de débat, nos matins de retour après un match, nos lundis de réunion sans lui ? Il part et l’ennui risque de lui succéder, un transfert à zéro euro pour le PSG. L’ennui, le blues, le spleen, ce n’est pas un projet. La fin de Kylian Mbappé au PSG n’est-elle pas aussi, au fond, la fin du PSG ? C’est un entonnoir ce club. On commence avec Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Léo Messi et on finit avec Vitinha et Kang-in Lee. On nous avait promis la Palme d’Or et ça se termine avec le casting d’un court métrage de Clermont-Ferrand ». Seul l'avenir nous dira si le PSG continuera à exceller en France et en Ligue des champions ou si le club de la capitale rentrera un peu dans le rang. Pas si sûr au vu du mercato estival qui s'annonce et des récents résultats sous Luis Enrique.