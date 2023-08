Mbappé ruine le PSG, Al-Khelaïfi ne trompe personne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG utilise tous les moyens possibles pour culpabiliser Kylian Mbappé afin de le convaincre de ne pas partir libre en juin 2024. La dernière attaque qui ressemble à un chantage à l'emploi ne passe pas.

Le scénario cauchemardesque se dessine pour le Paris Saint-Germain. En effet, Kylian Mbappé a réaffirmé à sa direction sa volonté de rester au club et de partir libre en juin 2024, chose que le PSG veut totalement éviter pour ne pas perdre son meilleur joueur pour zéro euro. Nasser Al-Khelaïfi pousse depuis plusieurs semaines pour un transfert de l’ancien Monégasque dès cet été… une option pour le moment écartée par le n°7 du Paris Saint-Germain.

Par voie postale, le club de la capitale a prévenu son joueur qu’un éventuel départ libre en juin 2024 aurait de graves conséquences sur la vie économique du PSG. « Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes formés au club et très probablement de devoir engager une vague de licenciements » a notamment détaillé le champion de France en titre par courrier au clan Mbappé. De quoi faire culpabiliser le capitaine des Bleus et le convaincre d’accepter un transfert ou une prolongation ?

Le PSG va trop loin, Kylian Mbappé a des soutiens

Sur son compte Twitter, Vincent Duluc a réagi à cette lettre transmise par le PSG à Kylian Mbappé et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste de L’Equipe ne tolère pas la manière dont le club parisien tente de faire culpabiliser son joueur. « Faire croire que l’avenir de ses salariés dépend des 100 ME de transfert de Mbappé, après avoir acheté Gonçalo Ramos et Ugarte pour 140 ME : le PSG se fout de la gueule du monde. Et manipule ses supporters » peste l’éditorialiste du journal L’Equipe, qui n’en croit pas ses yeux en lisant le courrier envoyé par le PSG à l’entourage de Kylian Mbappé.

Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire, le journaliste de RMC étant sur la même longueur d’onde. « On arrive au point de bascule pour que certains comprennent enfin ce qu’il se passe vraiment depuis 1 mois ! Un foutage de gueule totale. Une offensive de communication jamais vue pour flinguer un joueur et cacher sa propre incompétence… il faut maintenant ouvrir les yeux » implore Daniel Riolo, qui défend Kylian Mbappé depuis le début de ce feuilleton et qui n’a pas fini de le faire au vu des agissements du PSG pour faire culpabiliser l’international tricolore.