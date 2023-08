Mbappé reste au PSG, il l'annonce haut et fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins de deux semaines de la fin du mercato d'été, l'avenir de Kylian Mbappé suscite encore des débats. Le Paris Saint-Germain et l'attaquant français n'ont pas encore trouvé d'accord pour une prolongation, mais ils sont nombreux à penser que Mbappé sera toujours au PSG le 2 septembre.

Le feuilleton Mbappé ne s’achèvera que le 1er septembre à minuit, mais plus les jours passent et moins le Real Madrid ne semble être prêt à faire l’offre monstrueuse qui peut tout changer. Comme en plus le numéro 7 parisien est ferme dans ses intentions, y compris même en célébrant ses buts, en affirmant qu’il sera toujours au PSG cette saison, le suspense devrait baisser un peu. Mais ce n’est pas le cas, certains médias espagnols, relayés par un ou deux comptes spécialisés français, étant persuadés que tout va se régler en dix jours. Une opinion que ne partage pas une légende du PSG, qui en plus travaille pour BeInsports, la chaîne sportive appartenant à QSI et dirigée par Nasser Al-Khelaifi. Luis Fernandez a fait quelques confidences dans le quotidien sportif AS.

Luis Fernandez voit Mbappé rester au PSG

Il y a quelques semaines, au début du clash entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l’ancien joueur et entraîneur des champions de France avait pris le parti de Nasser Al-Khelaifi, estimant que le club devait se faire respecter. Et d’ailleurs, une large majorité des supporters du PSG avait le même avis. Mais désormais, on entre dans le money time et s’il n’est pas proche du clan Mbappé, Luis Fernandez pense que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain va rester un an de plus avant de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine après avoir trouvé un accord avec les dirigeants parisiens. « Il faut le répéter, il a un contrat. C'est la première chose à retenir. Je pense donc qu’il va continuer au PSG, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver ensuite (…) Je pense qu'ils trouveront un accord pour que le PSG ne soit pas bredouille à son départ (…) C’est clair, Kylian veut aller au Real Madrid, c’est son rêve. Mais on a vu l’été dernier à quel point les choses peuvent changer. C’est une situation délicate, et il faudra trouver une solution », précise Luis Fernandez, qui a ensuite refusé de s'exprimer sur la plainte déposée par la Liga contre le Pais Saint-Germain.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Du côté de Nasser Al-Khelaifi, et depuis son petit bain de foule du dimanche 13 août, au moment où le PSG a annoncé le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement, c'est le silence total, tout comme du côté du clan Mbappé. De son côté, le Real Madrid n'a jamais évoqué le cas de l'attaquant français, et on voit mal Florentino Perez subitement sortir une annonce à 250 millions d'euros ou même à 150 millions d'euros pour tenter de rafler la mise en toute fin de mercato. Surtout après la tragi-comédie de l'été, le Paris Saint-Germain s'étant privé de son attaquant vedette pour une tournée commerciale en Asie, et l'ayant mis au placard pour le premier match de la saison de Ligue 1. Luis Fernandez a peut-être eu dans les couloirs de BeInSports des échos plus précis en provenance du Qatar.