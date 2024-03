Mbappé rend un service énorme au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une grosse prestation contre la Real Sociedad lors de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi, Kylian Mbappé montre à tout le monde qu’il est indispensable à Paris.

En froid avec Luis Enrique au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a parfaitement remis les pendules à l’heure lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad mardi dernier (2-1). Auteur d’un doublé, après un but déjà décisif à l’aller (2-0), l’attaquant français reste le facteur X du PSG malgré sa mauvaise passe actuelle. Et ça, son entraîneur l’a bien compris. C’est donc pour cela qu’il a choisi de mettre de l’eau dans son vin en vue du sprint final de cette saison pour avoir le meilleur visage de Mbappé avant son probable départ pour le Real Madrid. Si les deux hommes forts du PSG se sont réconciliés, Laurent Perrin estime que Luis Enrique a quand même envoyé un message clair à ses dirigeants en vue de la saison prochaine en montrant que Mbappé est tout simplement irremplaçable à Paris.

Mbappé va quitter Paris comme un roi

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

« Je ne suis pas sûr que Paris tombe en quart. Le PSG sera une équipe pénible à défier. Ce n'est pas la plus forte, c'est sûr, mais pas la moins compliquée à battre. Quant à Luis Enrique, il est malin. Quand il sort Mbappé, c'est aussi pour montrer à ses dirigeants que l'équipe n'a pas le même rendement et qu'il va falloir recruter des joueurs de top niveau mondial. Luis Campos le sait. Nasser reste à convaincre. Désormais, je pense qu'on va retrouver une forme de normalité, avec un Mbappé beaucoup plus présent. Il a besoin de jouer, de marquer. Il est assoiffé de titres et de records. Il sort d'une séquence un peu incompréhensible mais tout semble clair avec Luis Enrique qui lui a expliqué qu'il le trouvait moins bien ces dernières semaines. Pour moi, il va faire une fin de saison extraordinaire, avant de quitter Paris comme un roi », a lancé le journaliste du Parisien, qui pense que Mbappé va tout faire pour écrire la plus belle page d’histoire du PSG en Ligue des Champions avant de partir au Real.