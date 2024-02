Mbappé quitte le PSG, la confirmation tombe en pleine nuit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux jours du match PSG-Real Sociedad, il n'y a plus de suspense dans le dossier Kylian Mbappé. La star française va bien rejoindre le Real Madrid, la confirmation est tombée brutalement.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient autorisé dimanche quelques centaines de supporters, essentiellement du Collectif Ultras Paris, à venir assister à la séance d'entraînement de leur équipe à 72h du match de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Et Kylian Mbappé a été longuement salué par ces fans, le joueur répondant en tapant de la main sur le logo du PSG de son maillot. Un signe qui a été interprété comme un geste très positif concernant l'avenir du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Cependant, l'espoir né de ce simple geste n'aura été que de courte durée, car peu après minuit, Daniel Riolo, dont on sait qu'il est devenu un proche du clan Mbappé, a fait l'annonce que tout le monde craignait.

Mbappé et le PSG c'est fini

A l'occasion de l'After Foot, le journaliste de RMC a confirmé qu'il n'y avait plus aucun suspense, et que Kylian Mbappé quittera librement le Paris Saint-Germain en fin de saison. Pour Daniel Riolo, il n'y a même plus à utiliser le conditionnel, l'international tricolore de 25 ans a choisi de partir et plus rien ne pourra changer la donne. « Les chants des supporters du PSG et les « Kylian à Paris » ne suffiront pas. La chose est désormais entendue. Le départ de Mbappé n’est pas imminent puisqu’il faudra attendre la fin du mois de mai. Plus les jours passent et plus je le dis, Mbappé à Paris c’est fini », a répété notre confrère qui n'a plus le moindre doute sur la fin du feuilleton. Sept ans après avoir signé pour 188 millions d'euros au PSG en provenance de Monaco, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de la planète s'apprête donc à quitter Paris et la Ligue 1 pour rejoindre le Real Madrid.

Il nous a dit qu’il allait rester 😍🔥 pic.twitter.com/ENjuCxCkqv — 🐍🇲🇦 (@91hmzzzz) February 11, 2024

Et cette annonce a rapidement traversé les Pyrénées, de nombreux médias espagnols se ruant sur l'annonce de Daniel Riolo pour y voir la confirmation que 2024 sera la bonne année pour Florentino Perez dans cette quête de la signature de Kylian Mbappé. Et le président du Real Madrid peut d'autant plus jubiler que le champion du monde 2018 va arriver librement, le leader de la Liga n'ayant rien à payer au Paris Saint-Germain pour s'offrir Mbappé. On attend désormais le communiqué officiel commun du PSG et de Kylian Mbappé.