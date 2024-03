Mbappé privé d'OM-PSG, il en est capable

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Déjà quasiment sacré champion de France, le PSG pourrait faire tourner pour le match de dimanche à l'OM, sachant que Luis Enrique a d'autres objectifs en tête. Kylian Mbappé, très utilisé par Didier Deschamps, est ciblé.

Utilisé à 100 % par Didier Deschamps, Kylian Mbappé n’a vraiment connu une trêve internationale de tout repos. Peu à son avantage contre l’Allemagne et le Chili, l’attaquant français a assuré qu’il était toujours en pleine forme et conservait le moral malgré son actualité chargée. Un message également destiné à Luis Enrique, qui le ménage régulièrement ces dernières semaines. Didier Deschamps en a pleinement profité, le sollicitant pendant 180 minutes fort de son repos forcé parfois connu avec le PSG. De son côté, l’entraineur ibérique annonce à tout le monde qu’il prépare la saison prochaine, où Mbappé ne sera plus Parisien, mais pense certainement à une fin de saison endiablée avec la Ligue 1, la Coupe de France, et surtout les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Priorité à PSG-Rennes pour Luis Enrique

Ce dimanche, ce sera donc le choc à Marseille, où il a été sifflé mardi soir, puis la réception de Rennes en Coupe de France. Un enchainement qui pourrait ne pas être parfait, puisque le doute persiste sur sa titularisation au Vélodrome pour le choc du week-end, affirme Le Parisien. Luis Enrique n’a encore rien annoncé en ce sens, et pourrait bien être désireux de préserver son attaquant vedette dans le but qu’il soit à 100 % pour le match de Coupe de France. Un choix qui risquerait de provoquer quelques remous. Ce pourrait être vu comme un manque de respect de la part de l’OM, qui verrait ainsi le PSG considérer cette affiche comme un match de second plan.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais ce serait surtout frustrant pour Kylian Mbappé, qui a appris à digérer les temps de jeu réduit depuis qu’il a annoncé son départ, mais souhaitait tout de même disputer ce qui pourrait être son dernier match face à l’OM. « C’est un grand stade, ça fait partie des deux trois enceintes les plus chaudes en France. En tant que Parisien, c’est toujours cool de venir ici, il y a toujours une bonne ambiance qui nous donne toujours envie de faire un bon match », avait reconnu l’international français avant le match contre le Chili. Le PSG, qui compte 12 points d’avance sur Brest, est quasiment déjà sacré champion, et tout le monde oubliera une éventuelle défaite au Vélodrome si Paris termine champion, remporte la Coupe de France et va très loin en Ligue des Champions. C’est pourquoi le journal francilien laisse entendre que les internationaux les plus sollicités pourraient bien souffler un coup ce dimanche, pour être ensuite en forme afin de jouer Rennes la semaine prochaine.