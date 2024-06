Mbappé pousse Vinicius au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remonté à cause du départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi compte bien se venger. Le président du Paris Saint-Germain espère chiper Vinicius Junior aux Merengue. D’autant que le Brésilien n’aurait pas recalé le club francilien.

De retour sur RMC pour présenter son documentaire « Des cris dans le stade » mardi, Mohamed Bouhafsi en a profité pour relancer la rumeur Vinicius Junior. L’ancien journaliste de la radio affirme que le Paris Saint-Germain suit toujours l’attaquant du Real Madrid. On parle d’un intérêt parisien pour le Merengue depuis plusieurs années. Mais cette fois, la piste ressemble plutôt à une vengeance de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du champion de France ne digère pas le départ libre de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. Et se verrait bien chiper le meilleur joueur madrilène.

Le PSG prépare sa vengeance

Autant dire que le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Vinicius Junior, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 en octobre dernier, avec une clause libératoire à un milliard d’euros, est incontestablement LA star du Real Madrid. Le Brésilien se dirige tout droit vers le Ballon d’Or 2024. Même s’il est souvent victime de racisme en Espagne, l’ancienne pépite de Flamengo se dit épanouie dans la capitale espagnole. Alors comment le Paris Saint-Germain pourrait-il le convaincre ? Comme indiqué par Daniel Riolo, la direction parisienne va évidemment lui proposer un salaire nettement supérieur.

👀 @mohamedbouhafsi dans Génération After ce soir : "Le PSG regarde Vinicius."



😁 @DanielRiolo : "Merci Momo, je t'aime, mais je l'ai dit il y a deux mois." #RMClive pic.twitter.com/E9sGFHflXw — After Foot RMC (@AfterRMC) June 11, 2024

On apprend également via le média El Nacional que le club dirigé par le Qatar sera attentif à la cohabitation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior la saison prochaine. D’ailleurs, l’international auriverde ne serait pas non plus serein avant l’arrivée du Français. Lui qui aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi d’attendre un an, le temps de voir comment se passera leur première année au Real Madrid. Mais pour le moment, les deux hommes semblent impatients d’évoluer ensemble.