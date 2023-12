Mbappé porte un PSG réduit à 10 contre Le Havre

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 14e journée

Stade Océane

Score : Le Havre 0-2 PSG

Buts pour Paris : Kylian Mbappé (23e), Vitinha (89e)

Après avoir offert un point précieux en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine, Kylian Mbappé porte une nouvelle fois le PSG, cette fois en Ligue 1, contre Le Havre. Même réduit à 10 après l'exclusion de Gianluigi Donnarumma, Paris s'en sort.

Carton rouge pour Donnarumma 🟥

Le @PSG_inside va jouer 80 minutes à 10 contre 11 !#HACPSG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 3, 2023

Si Paris savait qu'il fallait se méfier du Havre, huitième avant la rencontre, Luis Enrique ne s'attendait probablement pas à un tel scénario. Dès la 8e minute, Fabian Ruiz a été contraint de quitter ses partenaires après un duel pourtant anodin avec Gautier Lloris. Deux minutes plus tard, Gianluigi Donnarumma rate complètement sa sortie aérienne et fauche Casimir. L'Italien a ainsi cédé sa place à Arnau Tenas qui pour sa première dans les buts du PSG, qui a été plutôt rassurant. Paris a donc pris la décision d'évoluer en contre et grâce à une belle passe d'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a inscrit un but décisif, bien aidé par le poteau d'Arthur Desmas. La défense du PSG a été sollicitée mais Danilo Pereira comme Achraf Hakimi ont été impériaux. Malgré près de 60% de possession, la formation de Luka Elsner n'a pas été en mesure de tromper le PSG qui a doublé la mise grâce à Vitinha en fin de match sur une frappe contrée par Lloris. Paris profite de la défaite de Nice pour prendre 4 points d'avance sur les Aiglons avant un match contre les Nantais la semaine prochaine, tandis que les Havrais iront à Strasbourg pour tenter de rester dans la première moitié de tableau.