Mbappé plus fort que le PSG, elle l'avait annoncé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le ton est monté sur le plateau de TPMP ces dernières heures. Le débat du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG n’a pas fini de diviser les chroniqueurs. Géraldine Maillet a tenu à défendre le joueur malgré les informations révélées par Hanouna.

Dans le litige qui oppose Kylian Mbappé à son ancien employeur du PSG, le dénouement n’est pas encore connu, même si une première tendance vient d'apparaitre. Le PSG a proposé une médiation au joueur ce mercredi 11 septembre devant la commission juridique de la LFP, mais celui-ci l’a refusée, réclamant toujours 55 millions d’euros au club de la capitale. Si dans son émission quotidienne TPMP, Cyril Hanouna a affirmé que Mbappé n’obtiendrait pas gain de cause, la chroniqueuse Géraldine Maillet, elle, assure le contraire et défend le nouveau joueur du Real Madrid dans cette histoire : «Non, il va gagner. Je donne aussi mes infos, le PSG est un grand club qui a la prétention de devenir le plus grand club du monde. Ce n’est pas un accord de checker dans un couloir», a-t-elle opposé au présentateur de Touche pas à mon poste, dans un moment où le ton a commencé à monter entre les deux collègues.

Maillet s’oppose à Hanouna, le ton monte à TPMP

Cyril Hanouna, sûrement vexé que l’une de ses chroniqueuses s’attaque à lui et son ami Nasser Al-Khelaïfi, a ainsi rétorqué à Géraldine Maillet que si elle voulait avoir une analyse au niveau football, elle devrait aller sur RMC pour rejoindre son compagnon Daniel Riolo. Une remarque qui n’a pas plu à la principale intéressée, qui se défend en affirmant qu’elle n’avait pas donné son avis mais qu’il s’agissait bien d’une information qu’elle avait à ce sujet : «Quel rapport ? Vous m’avez dit que je n’avais pas le même avis que mon mec et là, vous me réduisez à la parole de mon mec. J’ai aussi des infos puisque je prépare un livre dessus. Ce n’est pas un publi-rédactionnel que je vais écrire», lui a-t-elle répondu. Ce litige a en tout cas connu ce jeudi après-midi un premier tournant, puisque la LFP a demandé au PSG de payer son joueur comme marqué dans le contrat, et ce sous huit jours.