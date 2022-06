Mbappé patron du PSG, Neymar a la rage

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Luis Campos est désormais officiellement installé au PSG et se prépare à travailler dur pour renouveler un effectif ankylosé par certains joueurs qui n’ont plus rien à faire au PSG. Le directeur du football et son futur coach auront également fort à faire avec certains cadres, Neymar en tête et la gestion de la prolongation de Kylian Mbappé qui ne fait pas que des heureux.

À peine nommé, Luis Campos avance ses pions au PSG. Après avoir certainement validé sa première recrue de poids avec Vitinha, le Portugais sait qu’il a encore beaucoup de travail dans cette intersaison. Le dossier du coach reste prioritaire et devrait bientôt se décanter, mais Campos compte par ailleurs sur Antero Henrique pour faire le ménage et débarrasser le PSG de ses indésirables. Encore faut-il que ces derniers mettent un peu de bonne volonté à quitter le club, au contraire de certains comme Neymar qui ont bien l’intention de profiter de leur contrat jusqu’au bout. Le nouveau staff du PSG va devoir jouer serré alors que Kylian Mbappé l’attend au tournant.

Neymar persiste et signe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le premier cas épineux à gérer par Campos et ses équipes est sûrement celui de Neymar. Comme il l’avait laissé entendre à la fin de la saison en réponse aux sifflets du Parc des Princes, il va falloir se faire à l’idée que le Brésilien est encore là pour un moment. Selon Marca, Neymar a été sondé par plusieurs membres du staff du PSG sur un possible départ et ce dernier est formel, il n’a aucune intention de s’asseoir sur son juteux contrat. Sauf cas improbable où il venait à retrouver les mêmes conditions ailleurs, Neymar ne déménagera pas cet été !

Qu’importe son nom, le nouveau coach aura la lourde tâche de refaire de l'ancien barcelonais un joueur compétitif au plus haut niveau et pleinement impliqué dans le projet parisien. Chose qui ne se fera pas sans un solide appui de la direction. Dans tous les cas, le salaire de Neymar restera un problème à l’heure où le PSG risque d’être inquiété par le Fair Play financier de l’UEFA à la suite des nouvelles attaques de Javier Tebas.

Messi veut réussir à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Autre salaire gargantuesque dont les performances sont pour le moment très décevantes et qui cristallise les mécontentements des supporters : Leo Messi. Pour La Pulga, les choses sont différentes. Il faut garder à l’esprit que l’Argentin est arrivé à Paris sur le tard la saison dernière et qu’en plus de ne pas avoir bénéficié d’une préparation complète, il a dû digérer son départ d’un FC Barcelone qui était jusqu’ici toute sa vie en club.

Si les quelques coups d’éclat du natif de Rosario n’ont pas suffi à retourner le Parc des Princes, Messi a martelé qu’il voulait rester à Paris la saison prochaine et tout faire pour prouver lors de sa deuxième et dernière année de contrat que son transfert au PSG n’était pas une erreur. Il est prêt pour cela à se mettre au service d’un Kylian Mbappé qui est devenu le véritable leader de l’équipe par la force des choses.

Le Français a d’abord pris ce leadership sur le terrain la saison dernière en étant le seul élément offensif à répondre aux attentes, puis il a confirmé cette place de patron en imposant ses volontés à la direction du club en signant son nouveau contrat. Pourtant, quelques joueurs ont grincé des dents en apprenant ce renouvellement de Mbappé et n’ont pas vraiment apprécié tout le cérémonial mis en place par le club pour annoncer la nouvelle avant le match contre Metz.

Le contrat de Mbappé au PSG annulé ? https://t.co/bTEXB8D4go — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2022

Marca insiste en effet sur ce point. Le numéro 7 du PSG a pris le pouvoir, et sa prolongation en est une preuve qui dérange certains. Sa relation avec Neymar a ainsi complètement changé. De meilleur ami du monde quand les deux joueurs sont arrivés en même temps, les distances ont ensuite été prise par le Français, qui ne voyait pas d'un bon oeil la tournure des choses prise par le Ney. Résultat, Mbappé impose ses conditions, et c'est aussi ce qui inquiète certains joueurs. Auparavant, le leadership était partagé avec Messi et Neymar, et maintenant, il n'y a plus qu'un seul homme à la barre. Une mainmise qui interpelle, alors que le vestiaire va sonner de moins en moins sud-américains, avec notamment un clan Mbappé-Sergio Ramos-Hakimi qui entend donner le ton.

Quel entraîneur à la barre ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Cette révolution promise au PSG passera assurément par la nomination d’un entraîneur capable de gérer cette vie de vestiaire particulièrement compliquée. Si la capacité d’un Zinedine Zidane à opérer ces changements fait peu de doutes, diriger de tels égaux serait une grande première pour un Christophe Galtier qui a pour avantage de connaître parfaitement les méthodes de Luis Campos.

Se séparer des poids morts et le choix des futures recrues seront les bases à poser pour donner le coup de frais nécessaires qui permettra au Paris Saint-Germain de repartir sur des bases saines. Sans cela, il n’est pas certain que les supporters attendent le mois de mars pour manifester leur mécontentement cette année. Un peu de poudre aux yeux ne suffira pas cette fois.