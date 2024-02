Mbappé n’est plus chouchouté, le PSG a changé de ton

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Passé devant les médias ce vendredi, Luis Enrique n’a pas souhaité commenter la situation de Kylian Mbappé, qui va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat cet été. En revanche, l’entraîneur parisien a adopté un discours différent sur son attaquant.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont acté leur séparation. Au cours d’une réunion mardi, l’attaquant français a annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire en juin. L’information n’a pas été cachée aux médias. Mais les deux parties n’ont rien confirmé de manière officielle. C’est pourquoi Luis Enrique ne pouvait pas échapper à la question sur le sujet. Mais comme on pouvait s’y attendre, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a botté en touche.

🎙 La 1ère réponse de Luis Enrique sur le brûlant dossier Kylian Mbappé. pic.twitter.com/papYQTKfXJ — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2024

L’Espagnol s’est contenté de rappeler l’importance du club par rapport à Kylian Mbappé. « Je n'ai aucune information à vous donner, a répondu l’ancien sélectionneur de la Roja. Je vais essayer de clore ce sujet. Jusqu'à ce que toutes les parties impliquées dans le dossier se prononcent, je ne commenterai rien. Et les parties impliquées ne se sont pas encore prononcées. Kylian Mbappé ne s'est pas exprimé publiquement, et personne au club ne l'a fait. Moi je suis l'entraîneur. Quand les parties concernées parleront, alors je pourrai donner mon avis. »

Mbappé n'est pas au-dessus du PSG

« Nous continuerons à travailler pour avoir une meilleure équipe chaque année et comme je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé, l'équipe est au-dessus de tous les joueurs, de toutes les individualités, a insisté Luis Enrique. On garde la même politique et le même message au club. Le club et l'équipe sont au-dessus de toutes les individualités. Et à partir de là, quand les parties impliquées parleront, moi l'entraîneur je donnerai mon avis. » Subitement, Kylian Mbappé devient un joueur comme les autres au Paris Saint-Germain.