Mbappé met Al-Khelaïfi et le PSG à ses pieds

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché son souhait de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Pour le moment, l'ambiance est beau fixe, l'optimisme est de rigueur, mais tout dépend du joueur français.

Actuellement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé sait qu’il sera encore plus attendu à la rentrée avec le Paris SG. La Ligue des Champions reprendra ses droits et le club de la capitale est sommé de répondre présent dans un groupe relevé, pour rappeler qu’il est capable de briller en Europe. La saison va donc prendre son cours et il sera peut être difficile pour Nasser Al-Khelaïfi de pouvoir discuter prolongation de contrat avec son attaquant vedette. Ce dernier est toujours en fin de contrat à l’issue de la saison, et son départ pour le Real Madrid sans que le Paris SG ne touche le moindre euro est une crainte réelle.

Le PSG attend un signe de Mbappé

Néanmoins, le président du PSG est persuadé que tout pourra une nouvelle fois tourner en sa faveur, un an après avoir réussi à prolonger l’ancien monégasque au nez et à la barbe du Real Madrid. Un optimisme que le journaliste Julien Laurens tient à expliquer dans les colonnes d’ESPN, pour faire comprendre le scénario qu’espère le club de la capitale dans ce dossier. C'est toutefois totalement dépendant du bon vouloir de Kylian Mbappé, qui peut très bien laisser filer la saison sans revenir à la table des négociations, et s'en aller ensuite sans sourciller vers d'autres horizons.

« Ils espèrent toujours qu’à un certain point, ils vont tous s’asseoir autour d’une table et que Mbappé va se décider à s’engager pour une durée plus longue. Il a encore de grandes chances de partir l’été prochain, à dire vrai, mais ils tiennent absolument à laisser la porte ouverte. Le PSG voit bien que, sur les deux derniers matchs, l’équipe joue bien ensemble et c’est très important pour Luis Enrique. Il y a un esprit de renouveau qui rend le PSG optimiste. Mais il y a toujours un grand favori pour faire venir Mbappé l’été prochain, c’est le Real Madrid. Chacun voudra tenter sa chance s’il est libre, mais le Real suit le joueur depuis tellement longtemps », explique Julien Laurens, pour qui le champion de France espère voir Mbappé revenir vers lui dans le courant de la saison afin de trouver un accord. Pour le moment, la seule possibilité évoquée est de se mettre d’accord sur une prolongation de contrat qui permettrait tout de même à Mbappé de quitter le PSG en cas de belle offre du Real Madrid. De la sorte, Paris ne serait pas perdant sur le plan financier, et laisserait son attaquant vedette partir avec ce gentleman-agreement.