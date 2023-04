Mbappé libre, le PSG prépare une surprise au Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré le coup de gueule de Kylian Mbappé jeudi, le Paris Saint-Germain n’envisage pas son départ pendant le mercato estival. Le Real Madrid se tient à l’affût et espère accueillir l’attaquant librement l’année prochaine. Mais les dirigeants parisiens se montrent sereins sur ce dossier.

Cet épisode peut-il influencer l’avenir à court terme de Kylian Mbappé ? Ce jeudi, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est agacé contre ses supérieurs. Le Français a poussé un coup de gueule sur le réseau social Instagram pour dénoncer une manipulation. Le club de la capitale a en effet utilisé des déclarations de l’attaquant pour sa campagne d’abonnement, alors que le numéro 7 ignorait les intentions du secteur marketing.

🗣 "Que Mbappé vienne flinguer son club comme ça sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens"



🔴🔵 @DanielRiolo ne comprend pas la sortie publique de Mbappé sur la vidéo de réabonnement. pic.twitter.com/i4P6BtsilM — After Foot RMC (@AfterRMC) April 6, 2023

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain », a réagi le Parisien. Sans surprise, la presse madrilène n’a pas tardé à imaginer un divorce précipité. Une tendance rapidement refroidie, notamment par le quotidien catalan Sport qui assure que le Paris Saint-Germain a déclaré son buteur intransférable. Rappelons que Kylian Mbappé avait signé l’année dernière un contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option.

Le PSG confiant

Pas de quoi inquiéter la direction francilienne. D’autant que l’international tricolore considère que ce n’est pas le moment de partir. L’ancien Monégasque espère que le conseiller sportif Luis Campos parviendra à bâtir un effectif à la hauteur des ambitions du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Quant à la suite, le Real Madrid espère encore l’accueillir librement dans près d’un an.

Et toujours selon la même source, Liverpool et Manchester United seraient également à l’affût et en contact avec l’entourage de Kylian Mbappé. Mais de son côté, le Paris Saint-Germain serait persuadé que son joueur finira par activer l’option pour prolonger jusqu’en 2025. Rien d’officiel pour le moment. A priori, le vice-champion du monde attendra de voir l’évolution du projet parisien pour prendre sa décision. Mais à l'heure actuelle, si le fait de voir toujours Kylian Mbappé sous le maillot parisien la saison prochaine n'a rien de choquant, l'imaginer toujours au PSG dans plus d'un an, cela reste encore délicat. Mais par le passé, à la fois le Paris SG et l'ancien monégasque ont su démontrer qu'ils savaient trouver des arguments pour s'entendre dans les moments critiques.