Mbappé la pleureuse, l’Angleterre lui fait la peau

Les mots très durs de Kylian Mbappé après le match nul contre Newcastle étaient notamment dirigés contre le club anglais et sa façon de jouer. De quoi faire réagir ses adversaires et la presse britannique.

Le PSG est encore en vie en Ligue des Champions, et il le doit à son match nul arraché à la dernière seconde sur un penalty de Kylian Mbappé contre Newcastle, cette semaine (1-1). Un petit point dans un match que Paris a largement dominé, mais où il a été incapable de marquer le premier, avant de courir après le score sans parvenir à tromper la défense anglaise regroupée. Le pénalty est plus que discutable, et il est beaucoup discuté de l’autre côté de la Manche. Mais c’est la sortie énervée de Kylian Mbappé après la rencontre qui a aussi beaucoup fait parler. « C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout, ils n'ont rien. On savait que c'était leur jeu, de ne rien avoir », a balancé le meilleur buteur de l’histoire du PSG, dans un discours qui fait un peu mauvais perdant, même si Paris ne s’est pas incliné.

Le PSG est frustré, Newcastle adore ça

Forcément, cette attaque est revenue aux oreilles des joueurs de Newcastle, qui ont déjà eu du mal à digérer l’égalisation sur penalty de la dernière seconde, même si le résultat n’est pas illégitime sur l’ensemble du match. Mais pour le Chronicle, le principal journal de la cité du nord de l’Angleterre, il s’agit de mettre les termes et Mbappé a surtout « chouiné » après le match de ne pas avoir su marquer ou faire marquer des buts. Interrogé sur ce sujet précise, Kieran Trippier, qui a eu l’attaquant français au marquage pendant la majeure partie du match, s’est voulu philosophe au moment de commenter cette sortie acerbe.

« Cette déclaration, cela montre à quel point nous sommes parvenus à les embêter, à quel point nous avons progressé en Europe en peu de temps. Le PSG a été très frustré car ils n’ont pas pu faire sauter notre défense. Ils ont eu des demi-occasions mais nous avons rendu tout cela difficile pour eux. J’ai déjà joué à l’étranger, et je sais que ça peut être frustrant dans des situations comme ça où on pense être supérieur. Ils sont frustrés, mais nous avons été déçus par le résultat final. Mais je pense qu’ils sont plus déçus que nous, ce qui est toujours un bon signe », a fait savoir le latéral anglais à propos du match face au PSG. Une rencontre qu’il pourra toujours regarder à nouveau en vidéo, pour se rendre compte que ce ne sont pas des demi-occasions que le PSG a eu pendant ces 90 minutes.