Mbappé, la LFP accusée d'être l'agent du PSG

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé arbore depuis vendredi le badge de meilleur buteur de la Ligue 1 sur son maillot du PSG. Une décision de la LFP qui a surpris tout le monde compte tenu de son timing.

Cette semaine, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la création d’un badge nommé S1 qui sera arboré par le meilleur buteur du championnat. Une initiative qui débarque en pleine saison, et qui a pour but, selon la LFP, de « mettre davantage en lumière le meilleur buteur de Ligue 1 ». Vendredi soir, en préambule à PSG-Monaco, Pedro Miguel Pauleta a donc remis à Kylian Mbappé un maillot avec le fameux badge. Le champion du monde 2018 et troisième du Ballon d’Or 2023 arbore donc ce « trophée » et va probablement porter cette marque honorifique durant toute la saison, puisqu’il compte actuellement 14 buts, soit de double d’Akor Adams (Montpellier), et neuf buts de plus que le duo monégasque Golovin-Ben Yedder.

⚽️ @KMbappe arborera ce soir sur son maillot le badge 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗨𝗥, récompensant le leader du classement des buteurs, remis par Pedro Miguel Pauleta ! ❤️💙#TopScoreur | #S1 pic.twitter.com/elBI4Q9MTH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2023

On voit donc mal comment Kylian Mbappé ne finira pas meilleur buteur de Ligue 1, sauf énorme pépin physique, ce que personne ne souhaite pour celui qui a souvent sauvé le Paris Saint-Germain et la France. Cependant, la création de ce badge S1 à cet instant du Championnat fait sourire, et les mauvaises langues se demandent si tout cela n’est pas lié à l’avenir de Mbappé, qui arrive en fin de contrat, et à l’appel d’offres en cours pour les droits TV de la Ligue 1. Une L1 avec ou sans la star française de 24 ans n'aurait effectivement pas la même saveur, Neymar et Lionel Messi ayant déjà tourné le dos à notre Championnat de France.

Dans le Journal du Dimanche, la question est même directement posée concernant le désir de Vincent Labrune de tout mettre en œuvre pour que Kylian Mbappé finisse par prolonger au Paris Saint-Germain, dans l’intérêt du PSG mais aussi et surtout de la Ligue 1. L’hebdomadaire n’est pas loin de penser que tout cela est de l’opportunisme malaisant de la part de la LFP. « La Ligue de football professionnel a instauré ce week-end une nouvelle distinction pour le meilleur buteur de Ligue 1, désormais dénommé« scoreur ». Lors de chaque journée, un badge « Sl » sera apposé au maillot du leader du classement. Premier lauréat, Kylian Mbappé, qui devrait collectionner les breloques. « Une récompense sur mesure », sourit-on en coulisse. Le capitaine des Bleus est un enjeu fondamental pour le PSG, qui cherche à prolonger son contrat, et pour la Ligue 1, en pleine renégociation de ses droits télé », écrit le média du dimanche, pas loin de penser que tout a été fait pour qu'il n'y ait aucun suspense pour ce trophée.