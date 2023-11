Mbappé inquiète, le PSG a deux noms pour le remplacer

Dans : PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler au PSG et au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore fait son choix, ce qui laisse le suspense entier.

Le PSG n'échappera pas à un nouveau feuilleton Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Le crack de 24 ans est en fin de contrat en juin 2024 et n'a toujours pas décidé s'il prolongerait ou partirait du club de la capitale après cette ultime saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ce dernier ne veut pas s'avouer vaincu et tentera jusqu'au bout de parvenir à convaincre son joueur. Mais le Real Madrid rode, comme d'autres clubs, pour rafler la mise. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier XXL et qui dure depuis pas mal de temps maintenant. En tout cas, si départ de Mbappé il y avait au PSG, le club de la capitale prépare déjà ses arrières et a déjà demandé à Luis Campos de travailler sur un plan B capable de devenir un plan A au mercato estival 2024.

Mbappé out, le PSG s'y prépare

Selon le compte X @PSGInside_Actu, les champions de France apprécient deux profils évoluant en Serie A : « Pas d'avancés significatives pour Kylian Mbappé. Mais le PSG, le joueur et ses représentants devraient se rencontrer avant les vacances de Noël (Dans la semaine du 18 décembre)... Le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé, Liverpool (comme je vous l'avais indiqué en août) et même Manchester United veulent se positionner sur le joueur. Le club espagnol est persuadé que le joueur va venir. En cas de départ du Français, Paris a deux noms pour le remplacer, il s'agit de Rafael Leão (Milan) et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Encore une fois, je vous avais sortis les deux noms en début d'année. Campos a très envie de recruter le Portugais, alors que Nasser et même le coach opteraient pour le Géorgien. Mais on n'en est pas encore là, car la prolongation de Mbappé reste la priorité ». Plus que quelques semaines à tenir donc si l'on en croit ce qui se dit sur Mbappé, lequel va devoir régler son avenir avant l'Euro 2024 et les Jeux Olympique de Paris pour avoir l'esprit tranquille.