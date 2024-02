Mbappé hué au Parc, le PSG a la réponse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG jouera au Parc des princes dimanche pour la première fois depuis l'annonce par Kylian Mbappé qu'il quittera le club en fin de saison. L'accueil des Ultras sera scruté.

Kylian Mbappé peut dormir tranquille, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas l’intention de lui réserver un accueil version « Emmanuel Macron au Salon de l’Agriculture ». Alors que la star tricolore s’apprête à disputer ses derniers matchs de Ligue avec le PSG, avant de signer pour le Real Madrid ou un autre club européen, on pouvait s’interroger sur l’attitude des Ultras au moment où le numéro 7 a décidé de partir après sept saisons passées dans la capitale. Mais, selon plusieurs médias, aucun coup de colère n’est envisagé de la part des supporters et notamment de ceux du Collectif Ultras Paris, qui avaient parfois secoué Kylian Mbappé avant finalement de lui consacrer un hymne sur l’air de la chanson italienne Sara perché ti amo : « Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l’arrêter. L’enfant de Bondy ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris, fait rêver le monde entier. » Alors, dimanche en fin d’après-midi, quand l’équipe de Luis Enrique entrera sur la pelouse du Parc des Princes pour le match contre Rennes, il paraît acquis que le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera applaudi.

Le Parc des princes ne sifflera pas Mbappé

Outre le fait qu’à l’occasion de ce match, le PSG a prévu un hommage à Artur Jorge, décédé jeudi, ce qui rendrait très malvenu un mouvement d'humeur, les supporters interrogés par Le Parisien estiment que s'en prendre à Kylian Mbappé n'aurait aucun sens. « Je ne suis pas dans une logique de rancœur vis-à-vis de Mbappé, je n’ai aucune raison de le siffler. Après sept ans au PSG, il a le droit de poursuivre son rêve d’enfant et personne ne peut lui reprocher. Je le sifflerai uniquement s’il revient au Parc avec le Real en Ligue des champions si on apprend que le PSG est sorti perdant des négociations financières sur son départ car c’est ce qui m’importe le plus finalement », confie un abonné de la tribune Auteuil où le Collectif Ultras Paris à ses habitudes. Et ils sont plusieurs à témoigner dans le même sens avant ce PSG-Rennes de dimanche, preuve qu'une certaine unanimité sur ce sujet existe dans les tribunes du Parc des Princes. Oui le départ de Kylian Mbappé à Madrid fera mal, mais depuis 2017 le joueur de 25 ans a fait le travail.

Du côté des dirigeants parisiens, on le sait depuis la semaine passée, même s'il est très déçu de la décision de son joueur, Nasser Al-Khelaifi souhaite que les choses se passent de manière très courtoise, le président du Paris Saint-Germain ayant même l'intention d'organiser un événement spécial lorsque Kylian Mbappé jouera son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes. A priori ce sera contre Toulouse le samedi 11 mai à l'occasion du multiplex de l'avant-dernière journée du championnat. D'ici là, le PSG aura probablement gagné un nouveau titre de Champion de France, et sera peut-être toujours en course pour la Ligue des champions dont la finale aura lieu le 1er juin à Wembley.