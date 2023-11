Mbappé et Madrid, en Espagne on prépare le divorce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Si le Real Madrid est toujours intéressé, la Casa Blanca n'est plus obnubilée par le champion du monde tricolore.

Le Real Madrid est toujours à l'affût sur le marché des transferts. Le club madrilène désire pouvoir compter sur les meilleurs joueurs de la planète. Depuis de nombreuses années maintenant, les Merengue veulent Kylian Mbappé. Mais à trois reprises, le joueur français a décliné la proposition. De quoi agacer au Real Madrid. Pour autant, la possibilité de recruter libre de tout contrat le capitaine de l'équipe de France l'été prochain est tentante, très tentante. Un nouveau jeu de poker menteur est en place entre toutes les parties et il apparait difficile de savoir comment se terminera ce nouveau feuilleton Mbappé. En tout cas, une tendance nouvelle se dégage : le Real Madrid est prêt à tourner définitivement la page...

Le Real Madrid en pleine réflexion

Selon AS, le Real Madrid prend conscience que signer Mbappé coûterait très cher au club. En plus de la prime à la signature, les Merengue devraient donner 35 millions d'euros de salaire net par an au crack français. De quoi totalement bousculer l'ordre établi, alors que les deux joueurs les mieux payés du club sont pour le moment David Alaba (10,8 millions) et Toni Kroos (10,7 millions). Pour ne rien arranger, Mbappé joue au poste occupé par Vinicius Jr, à savoir à gauche de l'attaque. Le Brésilien régale dans ce secteur de jeu et lui mettre Mbappé dans les pattes pourrait perturber l'équilibre actuel.

Enfin, la perspective d'aller recruter Erling Haaland est aussi très tentante, surtout que cette signature comblerait un manque plus grand après le départ de Karim Benzema. Pour se payer Haaland, le Real Madrid devra débourser 250 millions d'euros en 2024. Mais moins plus les années passeront, comme marqué dans le contrat de l'ancien de Dortmund. A partir du 1er janvier 2024 en tout cas, le Real pourra négocier avec Mbappé et son entourage. Un entourage qui sera encore dépendant de la volonté du joueur, qui n'a toujours pas pris de décision si l'on en croit les informations de Jérôme Rothen. C'est donc reparti pour un tour et le club espagnol semble sur le fil.