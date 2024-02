Mbappé doit quitter le PSG, le conseil qui tue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi contre la Real Sociedad, les yeux seront braqués vers Kylian Mbappé, qui dispute peut-être sa dernière campagne de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG avant un possible départ au Real Madrid.

Préservé contre Lille samedi soir en championnat, Kylian Mbappé sera à 100 % pour le match du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, dimanche soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les observateurs du football espagnol seront très attentifs à ce match, d’abord parce que le PSG est opposé à une équipe de Liga mais surtout car Kylian Mbappé est de plus en plus fortement annoncé au Real Madrid.

Un départ du capitaine de l’Equipe de France vers la capitale espagnole en tant que joueur libre en juin prochain est de plus en plus probable et la tendance semble se confirmer un peu plus chaque jour. Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, « KM7 » est sur le départ et c’est bien normal selon Laurent Fournier, pour qui le moment de découvrir autre chose est arrivé pour Kylian Mbappé comme l’ancien milieu de terrain parisien l’a indiqué à BFM TV.

« Tant mieux pour lui s’il arrive à partir au Real. Pour le PSG, c’est dommage de perdre un joueur de la qualité de Mbappé. Après, je trouve que quand vous restez trop longtemps dans un club, on ne voit que vos défauts. En ce moment, on a l’impression que les gens ne voient que les défauts de Kylian Mbappé, qu’il attire le jeu vers lui. Sincèrement, ce serait bien pour le PSG et Mbappé qu’il arrive à gagner cette Ligue des champions et qu’il puisse partir tranquillement » a commenté Laurent Fournier, pour qui Kylian Mbappé a bien gagné le droit de partir sans polémique en direction du Real Madrid après autant d’années au Paris Saint-Germain.

La question est maintenant de savoir si l’international français partira sur un succès historique en Ligue des Champions. C’est sans doute ce que les supporters parisiens peuvent espérer de plus beau et pour cela, il faudra être sérieux face à la Real Sociedad. Une double confrontation pour laquelle le PSG compte sur un Kylian Mbappé de gala pour passer sans encombre.