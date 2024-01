Mbappé au Real Madrid, le PSG est piégé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au PSG, le nouveau feuilleton Kylian Mbappé continue de faire parler. Sa réponse est très attendue, que ce soit concernant une prolongation de contrat ou un départ. Et pendant ce temps, Paris perd un temps précieux.

La direction du PSG doit se préparer à tous les scenarii possibles concernant Kylian Mbappé. Le joueur, en fin de contrat en juin prochain, a récemment annoncé ne pas avoir fait son choix mais que ce dernier est imminent. Depuis, certains échos parlent d'un accord trouvé avec le Real Madrid. Echos démentis par l'entourage du joueur, qui précise que rien n'est encore fait. Pour certains observateurs proches du dossier, comme Jérôme Rothen, le PSG ne sera pas lésé dans l'histoire et dès que Mbappé aura pris sa décision, le club de la capitale en sera tout de suite informé.

Mbappé, le PSG bientôt fixé

Sur l'antenne d'RMC, l'ancien joueur de Monaco a en effet donné ses informations sur le sujet. « Je le dis et je le redis, cela ne me dérange pas d'en parler. Tout ce que je peux savoir, c'est que la décision, il la prendra assez vite à mon avis. Il ne la prendra pas au mois d'avril. Il arrivera à communiquer d'une certaine façon. Est-ce qu'il pourra communiquer facilement s'il part en le disant alors qu'il y aura un match contre la Real Sociedad. Cela ne serait peut-être pas intelligent de le faire comme ça mais en tout cas, je reste persuadé que le club aura la primeur de cette décision, de sa décision. Le club doit aussi se construire sans Kylian Mbappé », a notamment indiqué Jérôme Rothen, avant de rajouter concernant le joueur français : « J'espère qu'il va y rester. Il fait beaucoup parler. La preuve, avant les vacances on en faisait presque tous les jours et là on commence l'année 2024 en parlant de Kylian Mbappé. On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, on parle de la tête d'affiche et du capitaine de l'équipe de France ». Tic-tac, tic-tac, on en saura bientôt plus sur ce nouveau feuilleton Mbappé, qui pourrait bien tout changer concernant le futur projet du PSG.

Mbappé empêche le PSG d'investir !

Mais en attendant, Nasser Al-Khelaïfi ne sait pas trop sur quel pied danser. Et cela a un impact direct sur les choix du club parisien, notamment sur le marché des transferts. Journaliste très bien informé sur le mercato des joueurs brésiliens notamment, Marcelo Bechler a fait une confidence déroutante pour expliquer l'échec de la piste menant à Bruno Guimaraes. Un objectif que le journaliste de TNT Sports avait révélé, étant donné l'énorme envie de Luis Enrique de faire venir l'ancien joueur de l'OL. Mais le PSG n'a pas pu financer un tel transfert, qui aurait été de l'ordre de 115 millions d'euros.

Et selon Marcelo Bechler, si Paris est coincé niveau investissements majeurs, c'est tout simplement parce que l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas fixé, et que l'attaquant français pourrait tout de même changé le visage économique du PSG en fonction de sa réponse. La source brésilienne l'assure, le club de la capitale se retrouve coincé sur le sujet de son attaquant vedette, et le fait que l'ancien monégasque annoncera prochainement sa décision permettra d'y voir plus clair, dans un sens comme dans l'autre. Il faut dire que, si Mbappé venait à décider de partir du PSG, alors le champion de France devrait tout de même orienter son projet vers le recrutement d'un joueur majeur dans le secteur offensif, quitte à mettre beaucoup d'argent sur le coup.