Mbappé a la France à ses pieds, Kyk's c'est dieu

Par Mehdi Lunay

Si le PSG est contesté par l'OM et Lens en tête de la Ligue 1, on ne peut pas en dire autant pour Kylian Mbappé par rapport aux autres joueurs du championnat. Le prodige de Bondy a encore été nommé joueur du mois pour finir 2022, améliorant son record personnel.

Le meilleur joueur français sans doute, au monde possiblement et en Ligue 1 assurément. Kylian Mbappé a accompli une année 2022 phénoménale, que ce soit avec le PSG ou avec l'Equipe de France. L'attaquant a fini meilleur buteur mondial de l'année civile 2022 avec 56 buts inscrits. Cela lui a notamment permis de porter le PSG sur ses épaules en fin de saison 2021-2022. Cette saison, ce besoin est moins présent chez les Parisiens puisque Lionel Messi et Neymar font un exercice de qualité. Cela n'empêche pas Mbappé d'être encore sur le devant de la scène.

Mbappé améliore son record de joueur du mois en L1

Le Français est le meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations. Ses prestations sont toujours remarquées avec la sensation que sans lui le PSG y arrive moins bien. Il n'y a qu'à voir son match face à Strasbourg fin décembre où, à peine revenu du Qatar, il a provoqué et transformé le pénalty de la gagne à l'ultime seconde alors que Paris tournait en rond. Une influence considérable en Ligue 1 que ses pairs ne manquent pas de souligner au fil des mois, ce qui accentue encore l'aura qui entoure Kylian Mbappé en France, son incroyable performance en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine l'ayant réconcilié avec certains supporters qui estimaient qu'il avait pris inutilement la grosse tête. On l'a d'ailleurs constaté dimanche dernier à Rennes, où son entrée en jeu avec le Paris Saint-Germain a été acclamée par les fans bretons présents au Roazhon Park. Mbappé est déjà une légende et les records tombent les uns après les autres.

Ah là, on est bien !



Nouvelle année, même Kylian ! C'est la 8ème fois de sa carrière qu'il remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois 😱



🏆🏆🏆🏆 🏆🏆 🏆🏆 (ça commence à faire beaucoup, on aura bientôt plus de place...)



Félicitations Kylian 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/fNUOWfpKH4 — UNFP (@UNFP) January 19, 2023

Le dernier en date concerne le titre de meilleur joueur de Ligue 1. L'UNFP a en effet annoncé que Mbappé avait été désigné joueur du mois pour la période novembre-décembre 2022. Le Parisien devance Seko Fofana et Benjamin Bourigeaud dans les votes. C'est sa première victoire de la saison dans cette compétition particulière qu'il aime tant. En effet, novembre-décembre 2022 le consacre pour la huitième fois de sa carrière joueur du mois en Ligue 1. Aucun joueur ne peut en dire autant dans l'histoire du football français, ou du moins de ce trophée. A 24 ans, Kylian Mbappé devance Zlatan Ibrahimovic (5 succès), Franck Ribéry, Eden Hazard ou encore Javier Pastore (4 succès). C'est la septième fois que cela lui arrive depuis son arrivée au PSG, symbole de son ambition démesurée même pour un trophée en apparence anecdotique. Et le public adore cela comme on peut le lire sur les réseaux sociaux.

Là où auparavant certains étaient prompts à lui taper dessus, Kylian Mbappé est désormais chaudement félicité en France au moment de fêter ce trophée de joueur du mois : « Il le mérite. c'est un joueur incroyable. On dirait qu'il danse sur un fil. Son jeu est aussi très puissant. Un vrai " en même temps". Bravo Kylian », « Il y a pas besoin de vote dès qu'il est nominé vous pouvez lui donner, c'est plus simple je pense », « A 10 vous lui donner un nouveau trophée double mvp ». Et l'on ne parle même pas du poids pris en dehors des terrains par le numéro 7 du PSG et 10 de l'équipe de France, qui en un seul message sur Twitter a déclenché une révolution à la Fédération Française de Football, entraînant la mise au placard probablement définitive de Noël Le Graët. Sacré Kyk's.