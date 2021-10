Mauro Icardi - Wanda Nara, un téléphone piraté à l'origine du clash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce week-end, un clash inattendu a explosé entre Mauro Icardi et Wanda Nara et le couple le plus charismatique de Paris bat de l’aile.

Dimanche, l’attaquant du PSG est parti à Milan pour tenter de se réconcilier avec son épouse, qui est également son agent. Une relation entre Mauro Icardi et l’actrice China Suarez est à l’origine du clash entre l’ex-attaquant de l’Inter Milan et sa femme. Mais ce mardi, la presse italienne dévoile quelques détails croustillants qui ne manqueront pas de surprendre. A en croire les informations rapportées par Calcio Mercato, Wanda Nara a employé les grands moyens pour piéger son mari dans la mesure où la star des réseaux sociaux et de la télévision italienne avait engagé un détective privé pour espionner Mauro Icardi. Plus fort encore, Wanda Nara aurait piraté le téléphone de Mauro Icardi, ce qui lui a en partie permis de découvrir les messages de China Suarez.

Wanda a piraté le téléphone de Mauro Icardi

Cette histoire rocambolesque peut faire sourire mais du côté du Paris Saint-Germain, ce n’est absolument pas le cas. Et pour cause, à cause de ce clash improbable avec sa femme, Mauro Icardi ne s’est pas entraîné depuis trois jours, tout cela alors que se profile une semaine décisive pour le PSG avec un match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig et le déplacement au Vélodrome pour défier l’OM dimanche soir. « Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n’a pas pu s’entraîner lundi, mais il est dans le groupe pour le match de mardi contre Leipzig. Nous verrons quelle est la situation et s’il peut jouer ou non » a lancé Mauricio Pochettino, un brin agacé à ce sujet en conférence de presse. Preuve que si cette histoire people entre Mauro Icardi et Wanda Nara peut faire sourire en premier abord, elle n’a rien de marrante pour l’entraîneur du PSG. D’autant que celui-ci est privé de Neymar et d’Angel Di Maria pour la réception de Leipzig au Parc des Princes.