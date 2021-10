Mauro Icardi et Wanda Nara, les détails croustillants dévoilés !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauro Icardi est attendu mardi à l'entraînement par le PSG, mais la presse argentine dévoile déjà des détails qui abouti au clash entre le numéro 9 et son épouse, et agent, Wanda Nara.

Depuis 48 heures, les tribulations du couple formé par Mauro Icardi et Wanda Nara font la Une, notamment parce que cela a une répercussion sportive. En effet, l’attaquant argentin est parti dimanche à Milan afin de tenter de se réconcilier avec son épouse, qui est également son agent, et dont on sait qu’elle a de bonnes relations avec la compagne italienne de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Autrement dit, Mauro Icardi ne s’est pas entraîné dimanche et lundi avec ses coéquipiers parisiens, et cela alors que le Paris Saint-Germain va affronter le RB Leipzig ce mardi au Parc des Princes, puis jouera un match qui ne sera pas simple dimanche prochain au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille.

Tandis que Mauricio Pochettino a clairement dit qu’il comptait sur le retour mardi de Mauro Icardi au Camp des Loges, l’entraîneur du PSG n’excluant pas de le convoquer pour la rencontre face au club de Bundesliga, la situation est très floue. Tandis que le numéro 9 parisien avait laissé croire dimanche soir qu’il avait renoué le fil de son histoire amoureuse avec Wanda en affichant des photos prises avec cette dernière dans leur appartement milanais, la jeune femme a, elle, mis lundi en ligne une photo de sa main en affirmant se sentir mieux sans son alliance de mariage.

Wanda Nara et Mauro Icardi, une histoire de téléphone mobile

La presse argentine est de son côté lancée dans la chasse aux infos, ce dossier étant forcément très suivi puisqu’il concerne une star du football, Mauro Icardi, et une femme qui est devenue une star des réseaux sociaux, Wanda Nara, ex-épouse de Maxi Lopez. Les ingrédients sont tous réunis pour faire évidemment les choux gras de la presse. Et Clarin, le plus grand quotidien argentin, balance quelques détails qui démontrent que l’attaquant du Paris Saint-Germain avait bien une relation avec l’actrice China Suarez, ce que Wanda Nara a découvert en s’intéressant aux échanges de son mari via l’application Telegram. Car c’est bien le téléphone mobile du joueur qui a couru à sa perte si l’on en croit Clarin. Et des copies d’écran ont même été diffusées, notamment l’une où China Suarez écrit à Mauro Icardi : « Il faut qu’on se voir toi et moi quelque part où ils ne te connaissent pas ».

Le média argentin affirme que samedi Mauro Icardi aurait demandé à examiner le téléphone de son épouse, et qu’en contrepartie cette dernière en aurait fait de même avec celui du footballeur parisien. Et c’est là que tout a commencé, notamment parce que l’ancien joueur de l’Inter n’aurait pas tout effacé des messages de China Suarez. « A chaque fois qu'Icardi mettait en ligne une photo avec Wanda, automatiquement China Suarez l'appelait », explique une journaliste proche de Wanda Nara, affirmant qu’à priori le footballeur parisien n’aurait jamais rencontré physiquement l’actrice, malgré de nombreux échanges. Mais pour l’épouse et agent de Mauro Icardi, tout cette relation était de trop. Cependant, on va tout de même vers une happy end. « Les messages ont existé, mais rien de très grave. Ils ne se sont jamais vus. Mauro Icardi et Wanda Nara ne vont pas se séparer », ont indiqué des proches du couple.