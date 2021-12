Mauro Icardi viré, le PSG a tranché !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lassé du feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara, et encore plus des performances de l'attaquant argentin, le PSG a décidé de s'en séparer.

Lorsque Leonardo avait obtenu le prêt de Mauro Icardi dans les ultimes instants du mercato 2019, tout le monde avait félicité le directeur sportif brésilien pour ce joli coup. Et quelques mois plus tard, alors que la Ligue 1 s’était achevée de manière prématurée suite à la crise sanitaire, le PSG avait levé l’option d’achat de l’attaquant argentin en payant 50 millions d’euros à l’Inter. Tout avait donc bien commencé entre Icardi et Paris, pour le plus grand bonheur de Wanda Nara, son épouse et agent. Sauf que sportivement, l’ancien joueur de l’Inter n’a finalement plus mis un pied devant l’autre, reculant au fur et à mesure dans la hiérarchie des attaquants parisiens, au point même d’être désormais le cinquième choix de Mauricio Pochettino. Il est vrai que le coach du PSG a été refroidi par le comportement de son joueur, Mauro Icardi se permettant même de rater des entraînements afin de régler ses soucis personnels avec son épouse, tout cela sous le regard du monde entier.

Wanda Nara doit valider le futur club de Mauro Icardi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Trop c’est trop et selon le Corrierre dello Sport, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont décidé de montrer la porte à Mauro Icardi, les deux dirigeants du Paris Saint-Germain étant convaincus que ce dernier n’a plus du tout la tête au PSG et a besoin de retrouver la sérénité….mais ailleurs. Le média italien annonce donc que le directeur sportif de l’actuel leader de la Ligue 1 a fait savoir que Mauro Icardi était sur le marché, même si le club de la capitale ne veut pas brader le joueur de 28 ans qui a un contrat jusqu’en 2024. Pour céder son attaque, le Paris SG souhaite retrouver les 50 millions d’euros lâchés à l’Inter en juin 2020. Pour l’instant, et à ce prix, il n’y a aucune offre pour Mauro Icardi, mais le vice-champion de France pourrait baisser ses exigences, pour peu que l’attaquant argentin valide sa future destination. Et sur cette question-là, c’est Wanda Nara qui devra valider ce choix.