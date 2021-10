Mauro Icardi fait revenir Wanda Nara, 60 millions d'euros économisés !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent mardi soir pour le match du PSG, Mauro Icardi a lancé un message d'amour à destination de Wanda Nara. L'attaquant argentin veut éviter un divorce au prix XXL.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, pendant que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain arrachaient de longue lutte une précieuse victoire en Ligue des champions face à Leipzig au Parc des Princes, Mauro Icardi était toujours lancé dans son opération reconquête après le départ fracassant de son épouse et agent, Wanda Nara. Et mardi soir, Icardi n’avait même pas un message pour le PSG, alors que le numéro 9 argentin bénéficie de la courtoisie du club de la capitale, lequel l’a autorisé à régler ses soucis familiaux, tandis que le brave Icardi gagne tout de même près de 10 millions d’euros par an à Paris depuis que son transfert de l’Inter est devenu définitif. Un deal obtenu grâce aux négociations menées par Wanda Nara. Via Instagram, son terrain de jeu favori, comme son épouse, Mauro Icardi a envoyé un message qui semble annoncer que la paix est revenue entre l’ancien joueur de l’Inter et Wanda Nara. « Merci mon amour de continuer à croire en cette belle famille. Merci d’être le moteur de notre vie. Je t’aime. Combien ça fait mal de blesser ses proches. On ne guérit que lorsque l'on a le pardon de ceux que l'on a blessés », a écrit le joueur du Paris Saint-Germain. Un message rapidement liké par près d'un million de followers.

De son côté, Wanda Nara n’a pas répondu à ce message, histoire probablement de faire durer un peu le suspense. A la place, elle a mis en ligne une photo où on la voit participer à une shooting publicitaire. Dans la presse argentine, où ce clash brutal entre Mauro Icardi et sa femme fait la Une, on estime que le buteur du PSG a tout intérêt à ne pas se séparer de celle qui est également sa représentante, et qui fait plutôt bien ce job. Car s’il devait divorcer de la mère de ses enfants, avec 100% des torts, les journalistes « spécialisés » évoquent un montant total de 60 millions d’euros à la charge du joueur du Paris Saint-Germain. De quoi forcément l'inciter à éviter cette fin brutale, d'autant plus Mauro Icardo semble sincèrement désolé des conséquences de son infidélité. La balle est dans le camp de Wanda Nara, tandis que Mauricio Pochettino attend lui de savoir si son attaquant sera disponible pour le déplacement du PSG dimanche au Vélodrome contre l'OM.